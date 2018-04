simbologia franquista

La CUP de Tarragona farà una “crida popular” per retirar les plaques franquistes dels edificis de la ciutat

Ja ha passat un any des que es va aprovar en Consell Plenari a l’Ajuntament de Tarragona la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP i assumida per la resta de grups que, basant-se en l’argumentari del col·lectiu “Acaba amb la placa”, promovia la retirada de símbols franquistes dels edificis de la ciutat i la formació independentista assegura que “no hem rebut cap notícia de si s’han dut a terme les mesures acordades i en cas que, tal com intuïm, no s’hagi fet res, farem una crida popular per complir amb allò acordat”.

Segons els acords de la moció, mitjançant una resolució de l’Alcalde, l’Ajuntament havia de donar compliment a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, procedint a la retirada dels símbols feixistes de les façanes que donen a la via pública dels edificis de la ciutat, a més de revisar el cens de simbologia franquista elaborat pel Memorial Democràtic, per tal de detectar l’existència de símbols no inventariats a la ciutat. A més, l’Ajuntament de Tarragona havia de comunicar a tots els veïns i propietaris dels edificis amb la presència de símbols feixistes l’obligació de retirar-los abans de l’1 d’abril de 2018 i, en la mateixa comunicació, indicar que, si no es manifestava el contrari, el consistori retiraria d’ofici les plaques al cap d’un mes de la data d’enviament del comunicat.

Per últim, la CUP recorda que el ple va acordar que, l’Ajuntament de Tarragona, passat l’1 d’abril de 2018 hauria de retirar pels seus propis mitjans els símbols que encara romanguessin a les façanes o bé sancionés als propietaris d’acord amb les quanties establertes per la llei. Per tot plegat, els anticapitalistes aprofitaran el ple de demà 20 d’abril per preguntar quines accions de les acordades s’han dut a terme i, asseguren, “en cas que no s’estiguin complint els acords i no s’estigui actuant d’ofici per retirar la simbologia franquista, no pensem quedar-nos de braços creuats”. Defensen que “no es pot permetre que el feixisme sigui present als carrers, així que, amb totes aquelles persones i col·lectius que vulguin sumar-s’hi, tirarem endavant una despenjada popular”.