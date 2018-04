lluita institucional

La CUP de Tarragona demana explicacions sobre les esquerdes de l’Amfiteatre i per què no es va fer cas als advertiments rebuts

Aquesta setmana passada, s’ha fet públic el deteriorat estat en què es troba l’espai patrimonial de l’Amfiteatre de Tarragona. Des de l’Ajuntament s’ha informat que el mes de febrer passat s’hi van detectar esquerdes en la part del mur posterior de la grada afegida l’any 1979, que dona a la via del tren i al Vial J. Bryant.

Aquestes esquerdes, que no afecten la part original de l’Amfiteatre, situen el monument en una fràgil situació. Així, divendres passat es va comprovar que s’havien esquerdat els testimonis que s’hi havia posat, fet que evidencia el perill d’esfondrament. Segons l’Ajuntament, “s’actuarà amb urgència davant del perill que s’esfondri una part de la grada” i, segons els tècnics de l’Ajuntament, aquesta setmana s’apuntalarà el mur amb una bastida i se senyalitzarà un perímetre de seguretat per evitar-hi l’accés.

Malgrat aquesta situació, la regidora Begoña Floria ha assegurat que l’Amfiteatre continuaria obert de manera gratuïta, mentre no es pugui accedir a l’arena, la qual cosa pot ser que s’arregli a finals d’abril amb la instal·lació d’una estructura tubular que permetrà l’accés provisional. També es va assegurar que els actes del festival Tàrraco Viva en cap cas deixaran de celebrar-se.

Des de la CUP de Tarragona afirmen que “resulta curiós que, en el moment en què l’Amfiteatre apunta ruïna, aquest monument hagi estat triat per la campanya de promoció internacional Turespaña” i dubten de si “es tracta d’una premonició o de pura casualitat”. Els anticapitalistes també consideren que “aquesta campanya de promoció turística s’hauria d’adequar a la realitat, ja que, junt amb els hashtags utilitzats #VisitSpain, #Catalonia i #Tarragona, se n’inclou un d’equivocat, concretament #TeatroRomano, que caldria rectificar per no fer publicitat a partir d’una mentida”.

Malgrat que des de l’Ajuntament es qualifiqui ara “d’urgent” la intervenció que es durà a terme per tal de solucionar la problemàtica de les esquerdes de l’Amfiteatre, el dissabte passat l’arqueòleg César Pociña assegurava en un article, publicat en el digital El Circ de Tarragona amb el títol de “Grietas en el Anfiteatro”, que “l’Ajuntament coneixia l’existència d’escletxes estructurals almenys des del 2016” ja que ell mateix “els ho havia fet saber”.

La CUP de Tarragona vol expressar el seu “malestar per uns fets que no han passat com a conseqüència d’un terratrèmol sinó per la deixadesa continuada d’un Equip de Govern que no preveu les necessitats del patrimoni històric que gestiona i només el té en compte a nivell d’‘indústria turística’”. Segons la formació independentista, si no és així no s’explica que “unes deficiències estructurals com aquestes no fossin detectades i solucionades amb més temps”. Consideren “molt preocupant les informacions que es recullen en l’article segons les quals quan l’arqueòleg Pociña va denunciar per escrit l’existència de les esquerdes, no només no se li va fer cas, sinó que a més a més se li va demanar ‘que no s’hi posés’”.

Des de la CUP de Tarragona volen saber “per què no es va fer cas dels advertiments de Pociña i per què es diu que no se’n sabia res fins a aquest any” i també es pregunten si “el fet que l’arqueòleg hagués denunciat l’Ajuntament de Tarragona per un tema laboral –tal i com recull un article publicat el febrer de 2017 a Porta Enrere– va influir per no fer-li cas en el seu moment”. Els independentistes formularan aquestes preguntes a l’alcalde Ballesteros en el proper plenari, tot i que demanen “explícitament que es respongui a aquestes preguntes com més aviat millor, no només a nosaltres sinó a totes les tarragonines i tarragonins”.