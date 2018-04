La CUP de Tarragona celebra l’inici de la instrucció del procediment del cas de la Budellera

Aquest matí estaven citats a declarar als Jutjats de Tarragona el conseller d’Urbanisme de l’equip de govern de la ciutat Josep Maria Milà i el constructor José Luis García com a conseqüència de la querella criminal imposada per l’acusació popular de la CUP per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d’influències.

La formació anticapitalista, d’acord amb el “compromís electoral de denunciar la possible corrupció de l’Ajuntament”, va presentar el passat mes de febrer indicis que podrien demostrar irregularitats en el procediment del projecte de la Budellera (el PPU-24) i aquests han portat Milà i García a declarar davant del jutge.

Les declaracions han durat prop de dues hores en total. Els dos investigats han contestat totes les preguntes que se’ls han fet i, en acabar, han marxat sense atendre la premsa i per la porta de darrere dels Jutjats. Avui ha estat el primer pas en la instrucció de procediment, que en principi ha de finalitzar en un termini de 6 mesos tot i que es podria prorrogar. Durant aquesta setmana, des de l’acusació sol·licitaran “la pràctica de més diligències preliminars arran de la informació rebuda avui per tal d’acabar d’esclarir les possibles irregularitats en el desenvolupament del projecte de la Budellera”.

Des de la CUP de Tarragona, es fa una valoració positiva sobre el començament de la instrucció del procediment, ja que “suposa el començament d’un procediment que servirà per clarificar si en aquesta ciutat els projectes urbanístics es duen a terme per satisfer les necessitats de la majoria de la població o, per contra i tal com intuïm, es fan pensant en els interessos dels promotors immobiliaris i, per tant, interessos particulars”. Afegeixen que “no atendre la premsa en un dia com el d’avui, és una mostra clara de com han funcionat les coses en aquesta ciutat fins fa poc”.

Els cupaires fan una crida a la ciutadania a participar en la mobilització del proper dia 14 d’abril “en defensa de la Budellera i en contra dels projectes especulatius que l’equip de govern de Ballesteros hi vol fer, per deixar clar que, més enllà dels interessos privats de constructors com García, la gent d’aquesta ciutat s’estima el seu entorn i no resta immòbil davant agressions d’aquesta magnitud”