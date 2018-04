La CUP-Crida per Girona exigeix una auditoria de la gestió privada dels aparcaments soterranis

La CUP-Crida per Girona ha exigit al govern de la ciutat que realitzi una auditoria exhaustiva i pública sobre la gestió dels aparcaments soterranis de la ciutat, amb l’objectiu de detectar possibles irregularitats i incompliments dels contractes amb les empreses privades que estan explotant el servei. En els darrers mesos, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona han detectat nombroses irregularitats com ara el fet que la majoria de contractes no tenen aprovat el pla de viabilitat econòmica ni la justificació de les taxes.

Els cupaires demanen que un cop feta l’auditoria el govern convoqui una audiència pública per informar la ciutadania de l’estat dels contractes i s’habiliti un espai web amb tota la documentació. Així, la formació ha reclamat “posar fi a l’opacitat, fer una fiscalització estricta i posar en coneixement de la fiscalia possibles irregularitats que es puguin considerar constitutives de delicte”.

Fa anys que la CUP-Crida per Girona planteja que la gestió dels aparcaments soterrats deixi d’estar en mans privades i se’n replantegi model a través de fórmules com ara la prestació directa per part de l’Ajuntament. Els cupaires denuncien que la manca de control en la gestió dels aparcaments prové majoritàriament dels govern del PSC i del tripartit, però qüestionen que CiU no hagi fet més passos per solucionar la problemàtica des de la seva arribada al govern el 2011.