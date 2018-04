La CUP-Crida per Girona engega un cicle d’actes per una Girona “que posi els barris i les persones al centre”

La CUP-Crida per Girona ha presentat el cicle d’actes “Els barris parlen. 10 debats de ciutat per una Girona de la gent” que se celebrarà entre els mesos d’abril i juny. Es tracta d’una programació d’activitats de diferent format, com ara jornades, debats, accions o conferències, amb què la formació vol donar protagonisme als barris gironins a l’hora de definir el model de ciutat del futur. Entre els ponents hi ha representants d’associacions gironines, professionals que treballen als mateixos barris en àmbits com l’educació, la neteja o serveis socials, i també persones de fora de la ciutat com la portaveu d’EH Bildu a l’Ajuntament de Donosti Amaia Almirall, que participarà en el debat sobre turisme.

La primera activitat del cicle va tenir lloc aquest dijous, 5 d’abril, a les 18h al centre cívic del Pont Major sota el títol “Educació comunitària: treballant per l'equitat educativa”. Consistirà en una taula rodona en què intervingueren Montserrat Rebollo, bibliotecària de la Just M. Casero; Rosa Ribas, directora escola bressol El Pont; Lídia Orra, coordinadora SBAS Pont Major; Nene, educador social de l'associació Esqueix; i Josep Cortada, director de l'IES Narcís Xifra i Masmitjà. L’encarregada de moderar el debat serà Marina Valladares, tècnica de SER.GI.

Els següents actes programats seran la jornada “Parlem de cultura a la Devesa” (14 d’abril, a l’espai cívic La Rosaleda), l’acció “Més espais per al jovent gironí” (22 d’abril, a l’Esquerra del Ter), l’acte “Drets socials i de ciutadania en la República Catalana” (25 d’abril, a Can Ninetes), la xerrada “Què passarà amb les pensions?” (3 de maig, al centre cívic Onyar), el debat “L’entrada sud: un projecte de barri per a la ciutat” (10 de maig, al centre cívic Pla de Palau), la taula rodona “Girona i turisme: un nou model per conviure” (17 de maig, al centre cívic Barri Vell), el debat “El castell de Montjuïc: una oportunitat de barri” (25 de maig, al local de l’Associació de Veïns de Montjuïc), el col·loqui “Neteja: servei públic o negoci?” (5 de juny, al local social de Montilivi), i el debat “Sant Narcís: i després del TAV què?” (13 de juny, a la plaça Assumpció).

La portaveu Laia Pèlach ha defensat que “Girona necessita un model de ciutat que situï els barris i els drets de les persones al centre”, per la qual cosa ha reiterat el compromís dels cupaires per “revertir el model de ciutat espectacle que promou l’actual govern i que només té en compte el centre de Girona com a escenari turístic”. Pèlach hi ha afegit que “per poder resoldre les problemàtiques que hi ha a la ciutat en matèria d’habitatge, mobilitat, neteja o equipaments públics, cal implicar els barris a l’hora de dissenyar i dur a termes les polítiques municipals”.