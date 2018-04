La CUP-Crida per Girona demana una taxa d’ocupació de via pública per als guies turístics

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern municipal que estudiï mesures per tal d’ordenar l’activitat de les empreses de guiatge a la ciutat, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties i l’impacte de la massificació turística a l’entorn del Barri Vell. Els cupaires consideren que cal que l’Ajuntament es doti d’eines com puguin ser taxes, llicències o fins i tot una ordenança específica, a més d’un registre municipal de les empreses que operen a la ciutat per tal d’aplicar aquesta regulació.

Entre les mesures proposades per la formació hi ha l’estudi d’una taxa d’ocupació de via pública per a les empreses de guiatge. Els cupaires han recordat que l’afluència de grups turístics en diversos punts del Barri Vell ocasionen importants molèsties al veïnat i a les treballadores i treballadors que han de moure’s per aquest sector de la ciutat. En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha valorat positivament l’edició, per part del govern municipal, d’un catàleg de directrius per a guies turístics, però demana anar més enllà i dotar aquesta nova figura d’un marc normatiu que en garanteixi el compliment.

Suport a la taxa per a busos turístics a Canalejas

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha celebrat que el govern hagi canviat d’opinió i hagi acabat acceptant una proposta promoguda des de fa anys per la formació, com és la creació d’una taxa per als busos turístics que vulguin estacionar o descarregar passatgers al centre de la ciutat, concretament al passeig Canalejas. La formació han mostrat la seva sorpresa, perquè la mateixa mesura va ser proposada fa només cinc mesos pels cupaires com a al·legació en el debat de les ordenances fiscals del 2018 i el govern va desestimar-la.