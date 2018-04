La CUP-CC presenta un recurs contra la renovació dels concerts educatius a escoles que segreguen per sexe

La CUP Crida Constituent ha presentat avui un recurs en contra de la resolució provisional dictada pel ministro de Educación on es renoven els concerts educatius a Catalunya, incloent-hi 16 escoles segregacionistes. Davant d'aquests fets, la CUP-CC vol manifestar que el ministre d'educació espanyol no pot decidir sobre la política educativa catalana i que es fa mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, ja que el Parlament de Catalunya, amb l'acord 1.03.2018, va decidir la no renovació de concerts econòmics als centres educatius que segreguen per sexe amb els vots favorables de CeC, JxCat, ERC, el PSC i la CUP-CC.

Amb la presentació d'aquest recurs es pretén impugnar la voluntat de l'estat espanyol d'impedir l'autonomia de la cambra legislativa catalana i vulnerar l'acció parlamentària dels grups, aprofitant que un ministre del Partit Popular és el titular provisional del departament d'educació i saltant-se els principis de “proporcionalitat, prudència i respecte a l’autonomia de Catalunya”.

Amb la renovació dels concerts econòmics a escoles segregacionistes per 4 anys més s'hipoteca la política educativa de la Generalitat i la iniciativa i l'autonomia del Parlament de Catalunya.