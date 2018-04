ensenyament

La CUP-Ae Tortosa impulsa una campanya per demanar una escola brerssol al municipi

La CUP-Ae ha presentat avui la campanya: Tortosa ciutat no té cap escola bressol pública. "Volem escoles bressols públiques, ja!" Una campanya que demana a l’equip de govern una escola bressol pública pel curs 2019-2020. La campanya que es farà durant els mesos d’abril i maig consistirà en un tríptic que arribarà a les llars de la ciutat, un acte al carrer i una moció al ple del mes de juny.

Sagons la formació "No estem demanant res extraordinari. Poblacions ebrenques més menudes tenen llars d’infants

(L’Ametlla de Mar 160 places públiques, Amposta 106 places públiques, La Ràpita 102 places, Jesús 41, Bítem 19...). I ciutats amb població semblant a la de Tortosa no tenen una escola bressol sinó més (Valls 4, Olot 3, Sant Pere de Ribes 3, Barberà del Vallès 6...). Llavors, per què encara Tortosa ciutat no té cap escola bressol pública. Hi ha famílies de Tortosa que es veuen obligades a dur els seus fills/es a llars d’infants de Bítem, Jesús, Tivenys o fins i tot Amposta, perquè no poden assumir la despesa d’una privada o no volen dur els seus fills i filles a una escola bressol cristiana