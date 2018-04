ensenyament

La Conselleria d'ensenyament de les Illes fa efectives les millores a la concertada

Aquest dimecres, hi ha convocada una reunió de la mesa de concertada on es farà efectiva la signatura de dos acords: la pròrroga de la jubilació parcial i la reducció de la càrrega lectiva a secundària.

A principi d’aquest curs l’STEI INTERSINDICAL va presentar un estudi de viabilitat que demostrava que el fet que una persona amb nòmina de concertada s’acollís a la jubilació parcial amb les condicions i requisits que estableix el Real Decret-llei 5/2013, (de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo) no suposava cap perjudici econòmic per a la Conselleria. Això vol dir que les persones nascudes el 1958 i 1959 podran gaudir d’aquest benefici.

Pel que fa a la reducció horària a secundària, hem de recordar que a l’ensenyament públic la càrrega lectiva del professorat de secundària és de 18 hores setmanals, mentre que el conveni estatal en marca 25 per a la concertada.

Un anterior acord de millora signat per l’STEI INTERSINDICAL, sindicat de caràcter autonòmic, ja rebaixava a 24 les hores lectives per a tots els nivells educatius, i l’actual acord arriba a les 23 hores. Lluny encara de la pública però dues hores per davall del que es fa a la majoria de comunitats.

Aquest acord no redueix la jornada setmanal de feina dels docents, només es converteix una hora de classe amb alum