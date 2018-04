política lingüística

L'OCB presenta un document amb propostes en política lingüística per implementar durant el 2018

Josep de Luis, president de l'OCB, ha presentat públicament el document titulat 'Mesures per avançar cap a la plena normalització de la llengua catalana a les Illes Balears', que conté propostes que es poden materialitzar durant els propers dotze mesos.

De Luis ha explicat que «el document està dividit en tres parts, una introducció on es repassa la situació actual de la llengua catalana; una segona part que inclou cinc mesures de cost zero que es poder dur a terme de manera urgent i una tercera part amb una dotzena de mesures, algunes molt concretes, que es poden implementar dins el 2018».

El president de l'OCB ha explicat que «necessitam disposar de dades objectives per conèixer la situació real de la llengua en tots els àmbits» en aquest sentit ha lloat la tasca feta per la UIB per tal de recollir aquestes dades, però ha assenyalat que cal més implicació del Govern per analitzar-les a fons i donar-les a conèixer».

Josep de Luis ha declarat: «avui per avui l'OCB no pot avalar el conjunt de política lingüística del Govern perquè consideram que s'hauria d'haver fet més. Ho deim amb tristor, perquè aspiram i desitjam poder avalar la política lingüística abans de qua acabi la present legislatura» i ha afegit «deim això amb l'esperit que caracteritza l'OCB, un esperit de col·laboració i mà estesa».