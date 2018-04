Colòmbia

L'excombatent de les FARC Martín Batalla afirma que el procés de pau a Colòmbia passa per un moment molt crític

En una entrevista a la Zurda TV, Batalla manifesta que el govern està incomplint l'Acord de Pau de l'Habana

Martín Batalla, excombatent de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble (FARC-EP) analitza la situació actual del país en una entrevita a La Zurda TV. Batalla afirma que el procés de pau passa per un moment molt crític, ja que el govern està incomplint punt de l'Acord de Pau de l'Habana, tot remarcant que no només ho diuen ells, sinó que l'ONU també ho ha manifestat recentment.

En aquests moments, Batalla percep que el govern ha assumit l'acord per derrotar les FARC i no vol solucionar les causes que van originar el conflicte. L'excombatent també ha assenyalat que a Colòmbia s'està criminalitzen als moviment populars i també s'està judicialitzant la política.