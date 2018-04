L’Assemblea Nacional Catalana manté el seu posicionament i reclama investir Carles Puigdemont

L’Assemblea Nacional Catalana entén la proposta d’investidura de Jordi Sànchez feta pel President del Parlament, i que compta amb el suport de Junts x Catalunya i ERC, dins de l'estratègia de defensa jurídica i de denúncia de la vulneració de drets fonamentals per part de les institucions espanyoles. El fet que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides reclame s a l'Estat espanyol adoptar totes les mesures necessàries per garantir els drets polítics de Jordi Sànchez obre una via més de denúncia de la vulneració de drets fonamentals, en el cas que el jutge Llarena denegui l’assistència de Jordi Sànchez al ple d’investidura.

Ara bé, des de l’Assemblea Nacional Catalana creiem que a banda de l’estratègia jurídica, és fonamental la resposta poli tica a aquest embat democràtic. Aquesta resposta ha de tenir com a centre el respecte al principi democràtic i a la sobirania del poble català, i per tant passa necessàriament per la investidura del president il·legítimament destituït, Carles Puigdemont, legitimat de nou per les urnes del 21-D. Aquesta investidura és, a més, la que internacionalitza millor la nostra causa i reflecteix millor el sentiment majoritari de l’electorat independentista.

7 d’abril de 2018

Assemblea Nacional Catalana