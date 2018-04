llIbertats

L'ASM condemna les crides a la violència contra Alemanya

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha condemnat enèrgicament les paraules del locutor espanyol Federico Jiménez Losantos, que ha amenaçat amb posar bombes a cerveseries i segrestar els alemanys a les Balears, així com el diari Alerta Digital, segons el qual els alemanys mereixen morir atropellats per una qüestió de "karma", tot plegat com a reacció a l'alliberament del president català Carles Puigdemont per la justícia alemanya.

L'entitat sobiranista ha instat igualment els partits polítics i el Govern balear a rebutjar públicament aquestes crides a la violència, sobretot en solidaritat amb els illens d'ascendència alemanya i davant el més que previsible silenci de polítics, mitjans i jutges espanyols.

També expressa el seu suport al poble alemany davant la violència verbal dels mitjans espanyols, de la qual, cal no oblidar-ho, Mallorca i els Països Catalans sempre n'han estat víctimes, tal com en donen testimoni les hemeroteques.