1r de Maig

L’ANC es manifestarà dimarts a la tarda en favor de la República dels drets socials

Per la República dels drets socials”. Amb aquest lema, dimarts, dia 1 de maig a la tarda, dia del treballador, l’Assemblea es manifestarà pels carrers de Barcelona en una marxa convocada per la plataforma Alcem-nos, impulsada per l’ANC, el nucli promotor d’Universitats per la República i la Insersindical-CSC, entre d’altres.



Alcem-nos és una plataforma que pretén ser un conglomerat d’entitats en la qual s’agrupin el màxim nombre d’organitzacions sociolaborals per deixar clar que sense República catalana no hi ha drets socials ni avenç social possible, com ho demostra, entre d’altres, les contínues retallades, sentències i prohibicions per part de tribunals espanyols de lleis aprovades pel Parlament, com la Llei d’emergència social i pobresa energètica, la lleis contra els desnonaments, la d’igualtat entre homes i dones, la d’impostos als habitatges buits, i un llarg etcètera.



La manifestació de dimarts sortirà de plaça Urquinaona, a les 17.30 h, i baixarà per Via Laietana fins arribar a la plaça Sant Jaume, on finalitzarà. Allà, hi haurà parlaments. La de la tarda, però, no serà l’única manifestació en què l’ANC hi participarà. De fet, al matí, l’Assemblea enviarà una representació institucional a la de Barcelona