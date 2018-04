Sant Jordi 2018

L’ANC celebra un Sant Jordi marcat per la repressió política i judicial

No ha estat una Diada de Sant Jordi habitual. Si bé els carrer s’han omplert de roses i llibres com cada any, també s’han tenyit de color groc, en record pels presos polítics i els exiliats. Aquest component especial també s’ha pogut observar al tradicional brindis de l’Assemblea, que s’ha fet al migdia la paradeta que ha muntat a la cruïlla de plaça de Catalunya amb rambla de Catalunya.



Molts dels Secretaris Nacional hi han estat presents, d’entre els quals, l’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, que ha remarcat, durant el seu parlament, que aquest Sant Jordi no és normal, és el primer que se celebra amb presos polítics, exiliats i centenars d’investigats. Paulize ha tingut un record per Salvador Bordi, ex-coordinador de l’ANC Tàrrega, i Jordi Pesarrodona, acusat d’un delicte d’odi per haver portat un nas vermell durant la jornada del 20 de setembre i per haver defensat les urnes l’1 d’octubre, que avui declaraven davant la justícia.



Al brindis també hi ha estat present la Laura Masvidal, representant de l’Associació Catalana pels Drets Civils i parella de Joaquim Forn, en presó preventiva des del passat mes de novembre. Masvidal també ha volgut tenir un record per Jordi Pesarrodona, i per això s’ha posat un nas vermell. Així mateix, ha reconegut que aquest dia és “estrany”. “Ens sentim Sant Jordi, i no pas princesa”, ha dit. I és que per a ella, tots som Sant Jordi per defensar una princesa que no és filla de cap monarquia, sinó de la República, i cal, doncs, defensar la llibertat.



Un Sant Jordi amb gent a la presó



El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut compartir unes paraules amb l’Assemblea. En un vídeo fet des d’Alemanya, Puigdemont ha lamentat que aquest Sant Jordi sigui amb gent a la presó, a l’exili, i perseguida per un Estat “autoritari” que persegueix la ciutadania que vol viure en una “nació lliure”.



Puigdemont ha volgut remarcar el paper de la cultura com a part “essencial” de la manera que tenen els catalans d’edificar la societat, “integradora” i mirant el futur, bases cíviques per construir la República.

La Consellera Mertitxell Serret ha demanat, també en un vídeo, compartir sempre la cultura i ha encoratjar a tirar endavant. Lluís Puig, conseller de cultura a l’exili, ha qualificat la festa com a “cívica” i “socialment dedicada a la llibertat i a la transmissió del coneixement”.



Finalment, el Conseller Toni Comín ha parlat de la metàfora de Sant Jordi, on un poble que vol ser lliure s’enfronta a un drac “tirà” que intenta sotmetre’l per mitjà de la violència. Al final, ha recordat, acaba guanyant la llibertat.