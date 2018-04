Sanitat pública

Jornada d'Acció Europea contra la privatització i la mercantilització de la Salut

Dissabte dia 7 d'abril , dia mundial de la Salut , va ser el dia també de la Jornada d'Acció Europea contra la privatització i la mercantilització de la Salut. Si bé altres aquesta jornada s'havia fet de manera descentralitzada o bé davant de la delegació de la Comissió Europea a Barcelona, es va triar aquest any la Plaça Sant Jaume com a lloc simbòlic per a la concentració.

Amb malt temps, alternat pluges lleus i núvols, es va desenvolupar l'acte Salu es Pot . Entre els intervinents del primer bloc Cesca Zapater de Forum Català d'Atenció Primària i la metgessa Mireia de Rebelion Primaria van plantejar les grans qüestions al voltant de l'atenció primària i les condicions en que els treballadors desenvolupen les seves feines. Un company de les Terres de l'Ebre ens va parlar de les malalties professionals i el reu reconeixement als treballadorsde la sanitat. L'advocat José Aznar del col.lectiu Que no pase más ens va ilustrar sobre les llistes d'espera i finalment la metgesa Mª Jose Fernandez de Jo Si Sanitat Universal sobre l'exclussió sanitària , compareguent Juan Felipe, la persona afectada per la facturació il.legal de l'Hospital Clinic que aquest passat dijous va ser protagonista d'una acció en aquell hospital. Molt important laconsciencia en tots els assitents que cal mantenir com sigui l'aplicació de la Llei d'universalització de l'assistencia sanitària aprovada fa mesos al Parlament ara recorreguda i suspesa pel Tribunal Constituciona.

Més endavant aportant la perspectiva de gènere participaren la metgessa Marta Carreras de la Xarxa de Dones per la Salut i la companya Fina de la Plataforma d'Atenció Domiciliaria.

Josep Cabayol de Sicom en el bloc de Salut és vida explicà com afecta el canvi climàtic a la nostra salut. Diferents moviments socials s'afegiren al acte entenent la Salut com un conjunt de determinants socials. Marea Pensionista, Renda Garantida, Assemblea Groga, Marxa de laDignitat, la Marea Basica...finalitzant la PAICAM, explicant la companya Rosa com l'aplicació de l'article 155 de la CE ha afectat a la signatura d'un nou conveni de l'INSS amb l'SGAM del Departament de Salut, precaritzant encara més la situació de les dónes afectades.

El cor de Iaioflautas ens va oferir la interpretació del Resistiré del Duo Dinámico , amb una versió especial de la seva lletra.

El darrer bloc Per la Salut , Lluita Obrera , amb intervencions dels representants de les federacions i sector sindicals que han donat suport a la Marea Blanca en temes com la LLei Comin o la Jornada al mes de gener sobre Llistes d'Espera. Els companys Elio per la CGT, Carlos per Catac IAC, Carmen per la UGT i Lluisa per CCOO van simbolitzar la necessària confluència en la lluita al carrer per a defensar el dret fonamental i universal a la salut i una sanitat pública i de qualitat.

Finalment es va llegir un manifest de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas (que us adjuntem) ostrant alhora activistes el lema Salut es Tot.

La Marea Blanca de Catalunya agraeix als pocs centenars d'assitents a l'acte, així com als difenrentss moviments socials i sindicats la seva participació. També un agraïment especial a l'Ajuntament de Barcelona per les facilitats técniques i logístiques i als seus treballadors i treballadores per la seva indispensable tasca.