Inici de la cursa per la llibertat dels presos polítics

El Parc de la Ciutadella, davant mateix del Parlament de Catalunya, donarà el tret de sortida aquest divendres, a la iniciativa KMS per la Llibertat. Es tracta d’una marxa atlètica per relleus de 860 km, que es recorreran durant tres dies i tres nits, des de Barcelona i fins a les presons madrilenyes de Soto del Real, Estremera i Alcalá-Meco, on és previst que arribin el dilluns, 30 d’abril. El recorregut està dividit en 16 sectors, que equivalen a una setantena de trams. La velocitat aproximada dels participants serà de 10 km/h durant 10 km. Tots els diners recollits per les inscripcions aniran per Caixa Solidaritat. Es tracta d’un nou clam de llibertat del poble català.

El Parlament ha organitzat a les 11 h una recepció oficial per a organitzadors i participants que serà encapçalada pel president en funcions i vicepresident primer, Josep Costa. Tot seguit, a les 11.20 h, a l’exterior de l’edifici, se celebrarà un breu acte de salutació i comiat als corredors participants que comptarà amb la presència de diputats i representants d’alguns grups parlamentaris. Han confirmat: Natàlia Sànchez (CUP); Joan Josep Nuet (Catalunya en Comú Podem); Ernest Maragall, Jenn Díaz, Adriana Delgado, Bernat Picornell i Elisenda Pérez (ERC) i el mateix Josep Costa, Anna Tarrés i Anna Geli (Junts x Catalunya). Elisenda Paluzié i Xavier Vinyals també hi seran en representació de l’ANC i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, respectivament. Totes dues entitats han donat suport logístic des de l’inici del projecte, juntament amb els representants de les entitats del Lluçanès, comarca on va néixer la proposta, inclòs l’alcalde de Prats, Isaac Peraire. Finalment, també està confirmada la presència d’una representació dels familiars dels presos polítics i exiliats.

El primer tram, o tram 0, de KMS per la Llibertat passarà pel carrer de la Princesa, des d’on es dirigirà fins a la Plaça Sant Jaume i hi correran una vintena de corredors. En aquest punt, just al davant de l’Ajuntament de Barcelona, a les 12 h, també és prevista una recepció institucional per part dels representants municipals tot i la celebració en aquell moment d’un ple. Després d’uns breus parlaments, els corredors iniciaran el seu recorregut a peu, corrent cap a Madrid, que un total de 280 persones inscrites, corrent en grups de 4, faran que es completi el dilluns dia 30. Una vegada a les presons madrilenyes, es lliurarà un llibre signat per tots els participants, amb pròleg d’Antoni Bassas, als advocats de cada un dels presos polítics, per tal que els el facin arribar. També se’ls lliuraran els testimonis que es facin servir durant els relleus i una samarreta com la que hauran usat els corredors.