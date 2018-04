Retornem els diners al poble

Inici a Deltebre de lesvotacions de la 3a edició del concurs "Retornem els diners al poble"

Inici a Deltebre de lesvotacions de la 3a edició del concurs "Retornem els diners al poble"

En un acte obert a la Biblioteca de Deltebre, l’Associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui, l’Associació DeltaRescat i el col·lectiu F de Figa van presentar, el dissabte 7 d'abril, els tres projectes participants a la tercera edició del concurs «Retornem els diners al poble» organitzat per la CUP Deltebre. A partir d’aquesta setmana, els habitants de Deltebre majors de 16 anys podran decidir, per votació popular presencial, quina serà l’associació o col·lectiu que s’emporti els 1.368€ del premi per tal de desenvolupar el projecte.



Així doncs, en primer lloc va ser l’Associació DeltaRescat qui va presentar el seu projecte "Deltebre som tots. Per un poble millor... lluitem junts" amb què es pretén finançar les tasques de rescat i cura dels animals abandonats que arriben a l'associació.



Seguidament fou el torn del Col·lectiu feminista F de Figa que van presentar un projecte que vol apropar el concepte del feminisme, generar consciència i fer pedagogia a Deltebre amb un seguit d’actes culturals, xerrades i actes reivindicatius per als propers mesos. «Creiem que, ara més que mai, cal informar la població sobre el moviment feminista i que posi els conceptes a sobre de la taula, perquè encara ara hi ha molta gent que pensa que el feminisme és un moviment contrari al masclisme» van detallar.



Per últim, va ser l'Associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui qui van presentar el projecte "Vacances en pau" en la que es pretén que diversos nens i nenes saharauis pugui venir a passar les vacances a Deltebre i financiar, amb el premi, les desepes associades al viatge i estada a Deltebre.



La votació es realitzarà de manera presencial a partir del 16 d'abril i fins al 21 de maig en diversos llocs de Deltebre. Així per exemple, hi haurà urna de votació al Mercat municipal, al Mercat de Jesús i Maria, a les festes de la Segregació i al Centre Social Autogestionat «Lo Maset». El concurs finalitzarà el 25 de maig a les 21:30h a la sala de l'antiga biblioteca, on es realitzarà el recompte dels vots i l’entrega dels diners en acte públic al projecte guanyador.



La CUP Deltebre ha convocat aquest concurs, adreçat a les associacions del poble, amb l'objectiu de retornar els diners que la regidora Dayana Santiago cobra per assistència als plens municipals. Els destinataris d’aquests diners han estat les associacions sense ànim de lucre, amb projectes enfocats al municipi de Deltebre i que tinguin un caràcter integrador, igualitari, apartidista i que respectin els drets de les persones i dels animals.