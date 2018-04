antimilitarisme

Espanya no ha de continuar permetent la venda d'armes a l'Aràbia Saudita

Aquest dijous arribava a Madrid l'hereu saudita per ser rebut pel president del govern Mariano Rajoy i el rei Felip VI. La visita no té res de cortès ni d'innocent, ja que es preveu que desbloquegi la venda de 5 corbetes construïdes per l'empresa estatal -i sostinguda in extremis amb fons públics- Navantia al sultanat. Valorada en uns 2.000 milions d'euros, aquesta seria la major operació de Navantia a l'exterior.

Per si hi havia capdubte de quin és el gran objectiu de la visita, Mohammad Bin Salman ha estat rebut per la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, amb qui es reunirà demà a la Caserna General de l'Exèrcit de Terra.

Aquestes cinc corbetes passaran a engrossir les xifres d'exportacions realitzades d'armament espanyol a l'Aràbia Saudita, que entre 2015 i juny de 2017 van assolir un valor de 728,5 milions d'euros, segons dades de la Secretaria d'Estat de Comerç. La major part d'aquestes exportacions van ser realitzades el 2015, any en què Riad va iniciar la seva intervenció militar al Iemen, tal com es recull en l'informe "Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat", publicat recentment pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Pau de la UAB.

L’Aràbia Saudita és el cas paradigmàtic que les armes europees no només alimenten conflictes a través de la venda d'armes a països directament en guerra, també ho fan a través de l'aprovisionament d'Estats que participen activament en ofensives militars, les armes dels quals acaben en mans dels contendents dels conflictes. En el cas de la intervenció al Iemen, obra de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita, tots dos bàndols en disputa han estat acusats repetidament d'atacar objectius civils, incloent escoles, hospitals, mesquites i ports, així com d’haver comès crims de guerra. Tot això és encara més greu si considerem que s'han detectat -com ja vam denunciar en aquest informe del 2016-indicis de l'accés, per part de grups armats houthies iemenites, a armes d'origen espanyol venudes en el passat a l'Aràbia Saudita, incloent llançagranades i granades de mà fabricades per Instalaza, i que la mateixa Aràbia Saudita ha reconegut l'ús de bombes de dispersió, un tipus d'armament que actualment està prohibit segons el Tractat Internacional sobre bombes de dispersió del 2008, al qual es van sumar 120 països, entre els quals no es compta cap dels membres de la coalició militar liderada per Riad.

Aquest fet, que infringiria la Posició Comuna 2008/944/PESC sobre exportacions d'armes, així com la legislació espanyola, ja va motivar que el Parlament Europeu expressés, a principis del 2016, la seva preocupació per les accions que la coalició liderada per l'Aràbia Saudita portava i porta a terme al Iemen.

Des del Centre Delàs, considerem molt preocupant que la venda d'armes a l'Aràbia Saudita no només no sigui vetada o suspesa per Espanya, com ja han fet altres estats europeus com Suècia o, més recentment, Alemanya, sinó que ni tan sols sigui limitada, considerant el risc manifest que aquestes corbetes siguin utilitzades en el bloqueig naval al Iemen, i per tant que aquests equipaments militars es destinin a agreujar les violacions del dret humanitari en aquest país, en el marc d'una guerra que ha provocat ja més de 10.000 morts i el desplaçament de més de 3 milions de persones, i on més de 20 milions de persones necessiten ajuda humanitària d'emergència segons l'ONU.

Per a més informació, podeu consultar els següents informes:

“Arabia Saudí i els bombardejos al Iemen: La responsabilitat de l’Estat Espanyol”, informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2016.

“Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat”, informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la Escola de Cultura de Pau de la UAB, 2017.