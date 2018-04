lluita institucional

ERC, CUP, PdeCAT i ICV-Movem presenten una moció de censura al govern municipal de Corbera

Els deu regidors i regidores dels grups municipals d’ERC, CUP, PdeCAT i ICV-Movem Corbera han presentat avui una moció de censura a l’actual equip de govern municipal de Corbera liderat pel PSC. Així doncs, el proper dimecres 2 de maig a les 12 del migdia, es celebrarà un ple d’investidura on la cap de llista d’ERC, la Sra. Montserrat Febrero, serà escollida nova alcaldessa de Corbera i el nou equip de govern començarà a treballar.

Entenent que la situació d’excepcionalitat que es viu a Catalunya és rebutjada per una àmplia majoria de la societat corberenca, consideren que l’actual govern de l'Ajuntament no representa aquesta sensibilitat. En aquest sentit el nou govern treballarà des del municipalisme per revertir aquesta situació, oposant-se frontalment a la repressió autoritària exercida per l’estat espanyol contra tota forma de mobilització política i de defensa de la República Catalana.

A més, remarquen de les causes polítiques clares per presentar la moció de censura, també volen representar a nivell municipal una nova manera de fer política. En l’acord de govern, que presentaran més endavant, es desgranen les línies polítiques en les quals es vol treballar en aquest any que queda de legislatura. Les línies principals són la participació i la transparència en les polítiques públiques com a política transversal, la línia de treballar per la municipalització del servei de gestió de l’aigua i la consecució de politiques municipals que es consideren deficitàries com el servei de neteja, l’accessibilitat al municipi o la dinamització cultural o comercial de Corbera.