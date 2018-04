Ensenyament en i del català a Catalunya Nord. Un got mig buit o mig ple

(parlament que va fer (23.2.18) a Santa Coloma de Gramanet en l'acte que va convocar Ustec a favor de l'escola catalana i la immersió lingüística)

Volem agrair als organitzadors d'haver-nos associat en aquest acte i de contribuir a teixir els lligams que ajuden a esborrar un tractat dels Pirineus que separa des de fa més de 350 anys els diferents territoris de llengua catalana.

L’ensenyament del català a Catalunya Nord es proposa als alumnes en dos tipus de centres.

En els centres privats: Concerneix una mica més de 1000 alumnes.

En els centres públics: Concerneix una mica més de 3000 alumnes. Totes les modalitats legals estan desenvolupades en el conjunt del territori.

L’oferta pot semblar amplia i completa. Malauradament, tots els dispositius tenen les seves limitacions: sorteig per inscripció, manca de professors formats, limitacions de les implantacions de les escoles, lentitud de la progressió de l'ensenyament bilingüe o immersiu.

Notem amb els anys un interès creixent de les famílies, sigui quin sigui el seu origen, sense que l'administració ho resolgui amb els mitjans corresponents, contràriament als altres territoris de l'estat francès on la progressió és molt més ràpida.

I aixó que vivim en una república.

El projecte de les escoles Arrels neix l’any 1981 amb la voluntat d’ensenyar a llegir i escriure en català. Era en aquest moment, voler trencar un tabú i un monopoli de l’estat francès. Arrels opta per integrar l’escola pública l’any 95.

Fa tres anys vam poder obrir un segon centre immersiu associat a un projecte d’ensenyament musical de qualitat.

Qui diu escola pública diu escola per a tots.

La nostra escola ha sabut acollir una barreja social i cultural de famílies que volen guardar o trobar unes arrels, teixint lligams amb el seu entorn i compartint els seus costums. Una escola inclusiva.

Qui diu escola immersiva catalana diu escola en català però també una escola amb una visió catalana del que volem transmetre.

No una escola adoctrinadora.

El projecte lingüístic, cultural i pedagògic de les escoles Arrels es construeix amb el recolzament de les famílies però també amb el treball d'un equip solidari que s’ha anat constituint al llarg dels anys amb la consciència de servei al país.

37 anys : Són molts anys a l'escala d'una vida.

37 anys : Són molt pocs anys a l'escala d'un país.

Peró en 37 anys d'existència i de resistència, les escoles Arrels i Ràdio Arrels, emissora exclusivament en català, han aportat la prova que 350 anys d'annexió a l'estat francès no ens ha fet desapareixer, nosaltres, els catalans del nord.

Les nostres escoles defensen un model d’immersió que respecti les altres llengües: la segona llengua, en el nostre cas el francès, es mereix també ser estudiada.No s’ha fet mai pel francès el que el francès va fer per nosaltres. Càstigs, prohibicions, menyspreu… Nicolas Malebranche, va declarar l’any 1675, en francès, els homes que parlen moltes llengües son tantes vegades homes com llengües parlen.

Actualment, doncs, només 7 % de la població escolar a Catalunya Nord té contacte amb el català quan un enquesta recent parla d’un 70 % de famílies interessades. Estem molt lluny d’una generalització de l’ensenyament del català, molt lluny d’una immersió que permetria un ús social de la llengua. Tal com ho imagineu no estem en situació de normalitat.

La normalitat s’aconseguirà el dia on tots els alumnes de Catalunya Nord tindran dret i obligació a l'ensenyament del català i en català. . Aleshores Arrels desapareixerà ! O bé només hi hauran escoles Arrels a tots els pobles!

Les escoles Arrels creixen i se poden desenvolupar, actualment, com a escoles catalanesimmersives en el sistema públic de l'estat francès. Desitgem que esdevinguin adults, aviat, al si de la xarxa de les escoles públiques dels PPCC lliures i independents.

Per acabar, un recordatori en lligam amb els esdeveniments actuals. Celebreml’any Pompeu Fabra, pare del català modern, mort a l’exili a Prada de Conflent, a Catalunya Nord, que en una conferència l’any 1935 deia: «Si la llengua catalana corria el perill de se veure novament exclosa del sistema educatiu; tinc l’esperança que vosaltres no sabríeu veure tot això impassibles i posaríeu tot el vostre esforç perquè això no s’esdevingués, recorrent a tots els mitjans que calguessin ».

Afegiré, pels que aviat deixareu l'imperi veí i que esteu treballant en una nova etapa política difícil, lenta, llarga, utòpica, complicada, engrescadora i esperançadora que :

Sense escola pública catalana no hi haurà República catalana.

Que visqui la República catalana.

Elena Gual, directora de l'escola Arrels de Perpinyà