Dempeus

Els CDR omplen les places de nombroses viles i ciutats davant la repressió

Hi han hagut concentracions a Viladecans, Esplugues de Llobregat, Arenys de Mar, Bellpuig, Caldes de Montbui, Cardedeu, Cerdanyola, Cervera, Figueres, Les Franqueses de Voltregà, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Manlleu, Mataró, Olot, Palafrugell, Palma, Puigcerdà, Reus, Rubí, Sabadell, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Tàrrega, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova de la Geltrú, Terrassa, Badalona, Gramenet, Terrassa i Barcelona.

Què volen aquesta gent, que truquen de matinada!!!

El 1967, sota el règim franquista, el poeta Lluís Serrahima escrivia aquesta lletra per denunciar l'assassinat del jove activista Rafael Guijarro per part de les forces policials.

El 1968, Maria del Mar Bonet aprofità el poema per fer-ne una cançó. Una cançó que la censura del règim franquista prohibí cantar-la i que fos emesa per la ràdio.

Aquest matí les forces policials de l'Estat espanyol han tornat a trucar de matinada les portes de les nostres cases, actuant sota les ordres de l'Audiència Nacional.

L'operació s'ha estès pel Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès, Bages i Solsonès. Han entrat a les cases de 7 companyes. 6 d'elles han quedat en llibertat, però una, una companya de Viladecans, se l'han emportat als calabossos de l'Institut Armat a Tres Cantes Madrid, a l'espera que passi a la disposició del Jutjat Central 6 de l'Audiència Nacional.

Tamara, des d'aquí t'enviem tot el nostre suport! No estàs sola! Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Puigdemont, també va per vosaltres! No esteu soles! ! Llibertat Preses Polítiques!!!

Fa dies que s'anunciava una actuació d'aquest estil, i fa dies que érem conscients que tard o d'hora podia passar. No ens enganyem, el govern espanyol no frena i no té cap intenció d'aturar aquesta persecució de marca franquista. Estan implementant una altra censura per controlar el poble, per controlar la llibertat d'expressió, com la que van haver de patir els nostres avis i àvies, les nostres mares i pares sota el règim franquista.

M'agradaria preguntar a totes les persones presents en aquesta plaça, si som conscients que sota la famosa Llei Mordassa, en aquests moments estem incomplint la seva llei autoritària, ja que, com és evident, som més de 19 persones, i ningú ha demanat permís per concentrar-nos aquí, ningú ha demanat permís per ser aquí i reivindicar la injustícia que estem patint.

Però les benes dels ulls del món es van destapant; les falses democràcies, tard o d'hora acaben caient. l això és conseqüència de la feina ben feta que dia rere dia, milers de persones estem duent a terme, de la gran tasca de conscienciació i mobilització constant per a la materialització de la República.

Ja estem fartes d'aquesta persecució policial contra el poble, un poble que l'únic que demana és que se li respecti la seva voluntat de decidir el seu futur, el seu dret a l'autodeterminació. Estem fartes que se'ns empresonin els polítics per les seves idees i ens segrestin les nostres institucions.

Però aquestes detencions no fan més que refermar-nos en la nostra causa de seguir lluitant. Vàrem néixer de la repressió al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i ara, resistint aquesta envestida, en sortirem reforçades i amb més suport que mai.

Érem deu i en serem deu mil! No ca llarem! Llibertat Preses Polítiques!!!