Els CDR de la Garrotxa organitzen diverses accions en el marc de la Primavera Republicana

Aquest cap de setmana, des de la Garrotxa, s'inicia una campanya de llarg abast a tot Catalunya sota el lema #PrimaveraRepublicana, que aquest de setmana s'engegarà a Olot amb una acampada dissabte, taules de debat i accions al Montsacopa, i una sessió plenària diumenge a les Preses. Els CDR de Mieres, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols i la Vall de Bianya també s'hi sumen amb diverses accions, totes encaminades a fer visible la necessitat de fer República.

En un comunicat fet públic avui mateix, els CDR denuncien la deriva autoritària de l’Estat espanyol, "que criminalitza el dret humà a la resistència i els drets humans fonamentals amb la repressió i la normalització de la violència institucional –amb presos polítics, persecucions judicials, exiliats, censura i manipulació mediàtica i la impunitat de grups d'ultradreta–, és imprescindible fer front comú amb els ajuntaments per defensar i la construir, des de baix, la República Catalana".

Per bé que han estat majoria els pobles i municipis que ja han denunciat de diverses maneres aquestes violacions sistemàtiques contra persones, entitats i institucions, ara, des de l'experiència recent i, també, des de la tradició centenària dels catalans en la lluita per la llibertat, els CDR creuen que "els nostres pobles s'han de fer sentir, perquè si la República la volem construir des de baix —encara més si tenim les nostres institucions segrestades—, allò que tenim més a prop són els ajuntaments que, en definitiva, no deixen de ser els representants del poble, segons informa Nació Digital de la Garrotxa