El vídeo "Es tanzt ein Bi Ba Butzemann" (Viva Puigdemont) rep més de 200.000 visites en 24 hores

El vídeo "Es tanzt ein Bi Ba Butzemann" (Viva Puigdemont) ha tingut més de 200.000 visualitzacions en 24 hores (ahir el vídeo penjat l'any 2016 tenia unes 50.000 visualitzacions i ara ja supera les 270.000). Avui a la tarda el corresponsal de TV3 a Alemanya, Oriol Serra, ha explicat al programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio que rere la cançó alemanya que s'ha fet viral hi ha una cançó infantil que està inspirada en un conte recollit pels famosos folkloristes Grimm . El text va ser publicat per primera vegada el 1808 a l'apèndix de cançons infantils del tercer volum de Des Knaben Wunderhorn. La cançó diu que Butzemann (un follet) balla i porta pomes als nens que es porten bé. Hi ha un ball tradicional dedicat a Butzeman típic del sud d'Alemanya i Suissa.