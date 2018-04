lluita sindical

El sindicalisme alternatiu anuncia mobilitzacions al sector metal·lúrgic de Barcelona

La Taula del XVIII Conveni metal·lúrgic de la Província de Barcelona menysprea als sindicats dels metall no majoritaris al no respondre a la seva petició d’assistir a les negociacions en curs com a observadors.

Els sindicats CGT, FTC-IAC, COS, COBAS i I-CSC aposten per la mobilització dels més de 180.000 treballadors del sector com a única sortida per un conveni digne.

La darrera reunió de la Taula es va celebrar el 18 d’abril de 2018 als locals dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família, al carrer d’Albareda de Barcelona. Constitueixen la Taula la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), les Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General dels Treballadors (UGT), en raó a la seva major representativitat en el sector.

Aquest Conveni afecta a mes de 180.000 treballadors/es d’un dels sectors mes castigats per la darrera crisi amb acomiadaments massius, pèrdua de condicions de treball econòmiques i socials, incompliments legals, precarització i augment de l’accidentalitat i les malalties laborals. Els últims 10 anys el Conveni Siderometal·lúrgic ha seguit idèntica tònica, incorporant moltes de les pretensions de la UPM (doble escala salarial, pèrdua de poder adquisitiu, absorcions, flexibilitat laboral a la carta, etc, etc.).

Fruit d’aquesta situació els Sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han perdut representativitat i la resta de representants sindicals superen ja el 15%, tenint en compte que milers de treballadors/es del Metall no tenen delegats i son exclosos del còmput, així com tots els suports a d’altres formacions sindicals que no han assolit representació als centres de treball.

Els Sindicats que van signar aquesta petició, la Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), Comissions de Base (COBAS), la Federació de Treballadors de Catalunya ( FTC-IAC), la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i la Confederació General del Treball (CGT) anuncien mobilitzacions en defensa de la transparència, la democràcia i un Conveni Digne per als treballadors/es del Sector Metal·lúrgic.