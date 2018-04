El Polisario demana al CS de l'ONU instar al Marroc a comprometre's amb el procés polític i respectar el cessament del foc

El Front Polisario, va demanar al Consell de Seguretat de Nacions Unides, exigir al Marroc, comprometre's amb el procés de l'arranjament polítics, així com respectar el contingut de l'Acord Militar número 1, que regula el cessament del foc entre el Front Polisario i el Regne del Marroc, i renunciar a qualsevol acció que suposa tibar la situació i posar en perill l'estabilitat a la zona, segons informa Sahara Press ServiceEn aquest sentit, el Front Polisario, en un document distribuït als membres del CS va exigir al Consell de Seguretat no seguir les maniobres que pretenen desviar l'atenció, i centrar-se a impulsar les negociacions directes entre les parts, Front Polisario i Regne del Marroc, amb la finalitat d'aconseguir una solució pacífica i política que garanteix el dret d'autodeterminació del poble sahrauí.El document del Front Polisario assenyala que el Marroc ha emprès durant els últims dies, una frenètica campanya de desinformació mediàtica i diplomàtica sense precedents en una maniobra que pretén falsejar la realitat dels fets sobre el terreny i crear confusió dins de l'opinió pública.Referent a això el Ministeri de Relacions Exteriors ja va publicar fa alguns dies un Memoràndum relatiu a les al·legacions marroquines respecte a la “zona de separació on s'aclareix que L'Acord Militar Nº 1 que regula el compliment de l'Alto-el-foc entre els dos exèrcits estableix que el mur defensiu sigui la línia divisòria entre les tropes, fins a tant se celebri el referèndum d'autodeterminació i determinar el status final del territori, i ha habilitat a l'est de la muralla, una zona de separació representada per un cinturó adjacent al mur amb 5 km d'ample que s'estén al llarg de 2700 km.L'Acord Militar Nº1 estableix, a més, la delimitació d'una zona restringida consistent en 30 km de profunditat a l'oest del mur on es repleguen les tropes marroquines, i altres 25 km pel costat sud i aquest del mateix, on es troben les tropes sahrauís. En aquesta zona, es prohibeix qualsevol tipus d'activitat militar o construcció d'infraestructures per cap dels exèrcits.Les afirmacions marroquines que Bir Lehlu i Tifariti es troben compreses dins del perímetre de la zona de separació, manquen de fonament, ja que aquestes dues localitats se situen a una distància del mur no inferior a 90 km, i per tant, se situen fora de la zona de separació.Les al·legacions marroquines que el F. POLISARIO ha violat l'Alto-el-foc, van ser refutadas per l'ONU, en declaracions fetes pel portaveu oficial del Secretari General, el 3 d'abril de 2018. A més, el Marroc ha mostrat el seu rebuig al desplegament d'una missió d'experts de l'ONU per abordar les qüestions relatives a l'Alto-el-foc i els acords relacionats, tal com ha sol·licitat el Consell de Seguretat en la seva resolució 2351 (2017), paràgraf 3, de 28 d'abril de 2017. El Front POLISARIO, en canvi, sí va donar el seu vistiplau, com va reconèixer el Secretari General de les Nacions Unides en el seu últim informe presentat al Consell de Seguretat el 29 de març de 2018, la qual cosa atesta clarament el seu ferm compromís amb l'alto-el-foc i el procés de pau de l'ONU.