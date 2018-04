El poder de la decència

"A les opinions públiques funciona el poder de la decència. Per exemple, la supressió de l?esclavitud no la van promoure els Estats, sinó una opinió pública de milions de persones de bona fe que no podien suportar que els seus països participessin en el t

En un article publicat recentment al diari El Punt Avui, l’historiador Agustí Colomines feia referència a un llibre del polític colombià Sergio Fajardo. Es diu “El poder de la decència”, i Fajardo hi explica, entre altres coses, com va enfocar la pacificació de la conflictiva ciutat de Medellín, d’on va ser alcalde. El seu mètode va ser l’estudi a fons de la ciutat, la bona fe, la fermesa i la tenacitat.

La idea, i la pràctica, de les accions basades en el poder de la decència no son d’ara. Fa segles que canvis importants es produeixen gràcies al poder de la decència.

Si ens situem en el conflicte que protagonitzen, d’una banda, el desig d’exercir el dret d’autodeterminació que reclamen més de dos milions de catalans i, de l’altra, l’Estat espanyol que vol esclafar per la força bruta aquesta aspiració, en resum veiem el següent:

L’Estat espanyol ho està deixant molt clar: als catalans els diu “imbècils, això de la Transició i de la democràcia era només per quatre cosetes de fer bonic. Per vosaltres la cosa està com sempre. Si ara no estem afusellant és perquè els nostres ‘estats compinxes’ d’Europa i Nordamèrica ens han dit que ara no és moment d’afusellar i que us esclafem només amb presons, exili, multes, confiscacions, pallisses i, si cal, tortures”.

Està per veure si els “estats compinxes” al final no es cansaran de les exigències dels que es consideren titulars del “justo derecho de conquista”.

Ara bé, les opinions públiques no són el mateix que els “estats compinxes”. A les opinions públiques funciona el poder de la decència. Per exemple, la supressió de l’esclavitud no la van promoure els Estats, sinó una opinió pública de milions de persones de bona fe que no podien suportar que els seus països participessin en el tràfic de persones i les explotessin sense cap escrúpol. Les protestes varen durar moltes dècades però finalment es va prohibir l’esclavitud, malgrat que encara hi ha restes d’aquesta pràctica degradant.

L’esclavitud col·lectiva, que s’aplica als pobles privats del dret d’autodeterminació, és una xacra que pateix la humanitat i que també desapareixerà gràcies al poder de la decència. Si resistim, ens en sortirem.

Abril de 2018

Col·lectiu Pau Claris