REPRESSIÓ

El jutjat d'instrucció número 2 d'Olot arxiva la causa contra un militant de la CUP imputat per delicte electoral

A les darreres eleccions al Congreso de los Diputados la CUP va fer una crida a no participar a la convocatòria electoral i a la desobediència. Seguint aquesta crida el militant Hugo Alvira, en aquell moment membre del Secretariat Nacional, va decidir no assistir a la convocatòria que tenia com a president suplent de la mesa electoral a la que havia estat assignat.



Com a resultat d’aquest acte de desobediència el passat mes de març de 2017 Hugo Alvira va ser cridat a declarar imputat per un delicte electoral que podia suposar una multa de presó i una sanció econòmica.



Recentment el jutjat d’instrucció número 2 d’Olot ha notificat a Alvira l’arxivament de la causa. En la seva interlocutòria la jutgessa Maria Pilar Abella indica “de les circumstàncies i dades exposades en l’escrit de l’atestat i atès que no consta documentada la falta de constitució de la mesa electoral per la inassistència del (suplent) investigat, no es pot concloure que hi hagi elements suficients per entendre que estiguem davant d’uns fets constitutius d’infracció penal...”.



En tot moment des de la CUP s’ha defensat que els actes d’insubmissió electoral són actes de desobediència legítims, motiu pel qual reben amb satisfacció l’arxivament de la causa.