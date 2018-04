1-O

El jutge arxiva la causa per un delicte d'odi contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona

Seguint la convocatòria de diversos CDR d'arreu de Catalunya, centenars de persones s'han concentrat davant les fiscalies de diverses poblacions amb el nas de pallaso coincidint amb la citació als jutjats de Manresa de Jordi Pessarrodona.

Un jutge ha arxivat la causa per un delicte d'odi contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, que va estar imputat en la investigació de l'1-O al Bages. El regidor del nas de pallaso havia estat citat a declarar com a investigat aquest dilluns.

Més de 200 persones han donat suport a Pesarrodona abans d'entrar a declarar als jutjats de Manresa per un presumpte delicte d'odi i un altre de resistència greu.

Pesarrodona no ha arribat a declarar. Qui sí que ho ha fet és el tinent de la Guàrdia Civil, responsable de l'operatiu a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Com que la declaració de l'agent no es corresponia amb l'atestat, el magistrat ha considerat que no hi havia delicte. Per això, tampoc ha hagut de comparèixer davant el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Manresa, també citat als jutjats.

Cal recordar que La jutge ja havia imputat d'ofici un delicte de desobediència al regidor santjoanenc, que també va ser cridat a declarar el passat 7 de febrer. Pesarrodona es va acollir al seu dret a no declarar. Llavors, segons va explicar el mateix regidor, la jutgessa no havia inclòs els delictes d'odi i resistència de l'atestat de la Guàrdia Civil. L'informe acusa Pesarrodona d'incitar "a l'hostilitat" contra els agents durant la jornada de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada. Finalment la magistrada ha acabat incloent l'atestat en la causa i aquest dilluns se li ha notificat.

Pesarrodona, que també és pallasso de professió, va fer-se popular arreu del país després de fer-se una fotografia amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil durant els escorcolls a la Conselleria de Governació el passat 20 de setembre, segons ha informat Nació Digital.

Membres del CDR es posen el nas de pallasso a les fiscalies de Catalunya

