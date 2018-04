Llibertat d'Expressió

El CDR de L'Espluga se suma a la campanya 'No Callarem' en defensa de la llibertat d'expressió organitzant un acte amb música i art

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l'Espluga de Francolí se suma a aquesta iniciativa impulsada per la plataforma 'No Callarem' en defensa de les encausades i perseguides per la repressió i la censura, però també per reclamar de nou el retorn de les exiliades i alliberament de les preses polítiques.



El CDR de l'Espluga se suma a la iniciativa de la plataforma No Callarem, organitzant un acte amb musica i art sota el paraigües de la "Setmana per la llibertat d'expressió" impulsada per la plataforma que aplega diversos artistes i col·lectius. L'acte tindrà lloc divendres dia 13 d'abril a les 19 h a la pergola del Bar del Casal, en cas de pluja es traslladaria a l'interior.

No Callarem és una plataforma transversal i plural de ciutadans, col·lectius i entitats que treballen plegades en defensa pel dret a la llibertat d’expressió, considerat aquest un dret fonamental dintre una democràcia.

Davant d'un estat d'excepció i un increment brutal de la repressió exercida sobre la llibertat d’expressió i manifestació. El CDR se suma a aquest moviment de solidaritat amb els rapers encausats i que en l'àmbit local i comarcal compta amb el suport d'artistes i músics.