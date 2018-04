El cas català impacta a Europa

Per Manuel de J. González, publicat a la Revista Claridad (Puerto Rico) el 10 d'abril 2018

Espanya sembla que torni a viure altra vegada durant els primers mesos d’aquell encara recordat any 1898. Com ho era aleshores (i malgrat que hagi passat tot un segle i deu anys més), continua essent un “regne” –amb el seu monarca, reina, infantes i noblesa– que encara viu en el somni d’un passat imperial. Igualment com el ’98, el govern s’atrinxera davant l’amenaça del “separatisme”, i es nega a cedir en res, i els polítics de totes les tendències corren a donar suport a la repressió sense pietat sobre els rebels que atempten contra l’ estabilitat del regne: “España una, España siempre”.

El 1898 l’amenaça venia del separatisme cubà i, en menor mesura, del filipí i per a combatre el separatisme s’unien conservadors i lliberals: Maleïts mambises* que s’atrevien a desafiar “la madre España”! Se’ls havia d’aplicar el càstig màxim, la reconcentració: i els que queien a les mans “justicieres” espanyoles, havien de ser liquidats sense miraments. Res de debilitat. L’odi era tan gran que quan l’exèrcit espanyol va aconseguir matar Antonio Maceo –aquell mulat que tant els havia mortificat a la manigua cubana– tot Madrid va esclatar d’alegria, segons és narrat a les cròniques d’aquell moment. Lliberals i conservadors van sortir junts al carrer a celebrar aquella mort. (Per allà hi havia també, en aquell moment, una delegació del Partit Autonomista de Puerto Rico i Luís Muñoz Rivera, molt dignament, es va negar a participar en aquella celebració).

L’ambient que tenim ara s’assembla força al del ’98 encara que els nous “rebels separatistes” ja no es troben al Carib llunyà ni a l’Àsia encara més llunyana. Són molt més a prop, a la península mateixa, a Catalunya. L’escenari canvia, però l’odi sembla que sigui el mateix.

Ara, la “unidad nacional” que convoquen per a enfrontar-se a la “rebel·lió” inclou fins i tot els socialistes espanyols o, almenys alguns que encara mantenen aquesta denominació. Tots els líders del PSOE, amb l’ajut de la premsa amiga, s’ha posat al costat de la “unidad de España” enfront dels rebels, donant suport sense reserves a la croada repressiva contra la “deriva separatista catalana”. Fins i tot el diari El País, fins fa ben poc amic dels socialistes i encara lliberal pel que fa a altres qüestions, fa pinya amb l’Estat espanyol en defensa de la “legalitat” amenaçada. Llegir-lo és depriment.

Els excessos a què ha arribat l’estat espanyol davant les reclamacions de Catalunya, causen alarma. A demanda del govern espanyol, uns jutges exaltats han imputat el delicte de “rebel·lió” als principals càrrecs de la Generalitat, i tots els líders han estat tancats a la presó sense dret a una fiança que permetés la llibertat provisional. Com si es tractés criminals perillosos fa tres mesos que són entre reixes i en aquest moment no hi ha el més mínim indici que puguin ser deixats en llibertat.

A tots els països del món el delicte de rebel·lió requereix un alçament armat. A Espanya, tanmateix, segons el govern i els jutges que el serveixen, el delicte el cometen aquells qui aproven lleis que convoquen el poble a votar per a decidir el seu futur i que tot seguit insisteixen en la idea de complir el mandat emès a les urnes. Arreu del món el delicte de rebel·lió requereix l’ús de la violència per a imposar un canvi polític. A Catalunya aquest tampoc no ha estat el cas. La violència política que s’ha viscut aquests darrers anys l’han exercida les forces policíaques de l’estat espanyol. L’episodi més remarcable d’aquesta violència oficial ha estat particularment vergonyós perquè es va exercir per a intentar d’impedir que la gent pogués votar. Als independentistes catalans no se’ls pot imputar ni un sol acte de violència. La seva consigna sempre ha estat de treballar pel canvi mitjançant la lluita pacífica.

Malgrat que res no fa pensar que l’actitud monolítica de l’estat espanyol pugui canviar, els esdeveniments de les darreres setmanes no li han estat pas favorables. Tot i que es continua insistint a jutjar per rebel·lió els líders catalans, i se’ls manté a la presó, Europa - finalment! - comença a jutjar les actuacions d’Espanya gràcies, precisament, a la astúcia política dels líders catalans.

Quan ja es veia com a possible que els polítics autonòmics serien arrestats el president, Carles Puigdemont, es va desplaçar a Brussel·les, on hi ha la seu de la Unió Europea, perquè anessin a arrestar-lo allà. L’objectiu evident no era altre que el de provocar una reacció a la resta d’Europa. Espanya va reclamar immediatament la seva extradició però el govern belga s’hi va negar i des de la península van optar tot seguit per no insistir-hi per tal d’evitar una resolució judicial contrària. Recentment, coneixedors del fet que Puigdemont havia de passar per territori alemany després d’una visita a Dinamarca, van pensar que seria una gran oportunitat per a detenir-lo i extradir-lo. Basaven les seves esperances en el respecte estricte del dret propi del govern de Merkel i en el fet que el codi penal alemany conté un delicte semblant al de la rebel·lió.

Van creure que l’ambient alemany era més propici que no pas el belga, però el tret els va sortir per la culata. En lloc de Puigdemont, qui va ser objecte de judici fou el govern d’Espanya quan la justícia alemanya va denegar l’extradició afirmant d’una manera explícita la inexistència del suposat delicte de “rebel·lió”. Els espanyols encara insisteixen en l’extradició al·legant que Puigdemont havia “malversat” fons públics (perquè els hauria utilitzat per a finançar un referèndum d’independència) però la ministra de Justícia alemanya ja va advertir de manera pública que Espanya “haurà d’explicar” aquest suposat delicte.

La importància de tota aquesta evolució dels fets és que, com tant havien volgut els catalans, les seves reclamacions s’estan convertint en un assumpte que impacta tot Europa. Saben prou bé que mentre que la sobirania catalana continuï essent tractada com un problema intern d’Espanya, no hi ha cap mena de possibilitat que el seu cas pugui avançar. El mur tancat que sempre ha estat l’estat espanyol, només es pot esquerdar si els catalans aconsegueixen europeïtzar les seves reclamacions. El desplaçament de Puigdemont a Brussel·les va recercar un camí vers aquest objectiu i l’afany repressiu d’Espanya, semblant al que van exercir amb tant de delit fins al 1988, els hi està ajudant.

- - - - -

*NOTA: mambises. Denominació, de to despectiu, utilitzada pels espanyols per a referir-se als guerrillers independentistes que lluitaven contra la dominació d’Espanya (nom utilitzat en un primer moment a Cuba, i més tard en alguna altra antiga colònia, com les Filipines).