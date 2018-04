moviment veïnal

El barri barceloní del Gòtic demana mesures urgents contra la 'narcoespeculació'

El veïna recorda que el passat mes de novembre va començar el tràfic d’heroïna en habitatges i locals buits del barri.

La gran quantitat de pisos i de locals buits a mans de grans grups inversors són un terreny abonat per als grups de narcotraficants d’heroïna. Com passa al barri veí del Raval, els propietaris dels habitatges on es trafica amb heroïna fan la vista grossa davant d’aquests grups. Exerceixen, doncs, una connivència no necessàriament pactada però beneficiosa per a les dues parts, segons els veïns del barri barceloní del Gòtic



La vinculació del tràfic de drogues amb l’especulació immobiliària i la gentrificació no és nova, però s’ha accentuat enormement durant l’últim any. El tràfic d’heroïna present al Raval s’expandeix territorialment i arriba ara als carrers del Gòtic Sud on, al mateix temps, l’especulació immobiliària fa estralls a ritmes cada vegada més alts.



La narcoespeculació és, doncs, un problema multi-causal i amb multitud d’efectes: es degraden, alhora, les finques i l’espai públic dels voltants i s’interromp així la possibilitat d’una vida digna per al veïnat, que marxa deixant via lliure per actuar als especuladors immobiliaris.



Per a tot això, veïns del Gòtic sol·liciten una acció immediata i diària (control policial, clausura dels locals de tràfic i venda d’heroïna i sancions a propietaris de pisos i locals buits i en desús), a fi d’impedir la desaparició de la vida veïnal en aquesta zona (petit comerç, trànsit tranquil, convivència en l’espai públic), i convoquen el veïnat a organitzar-se contra els grups que operen el narcotràfic de l’heroïna i altres tipus de substàncies estupefaents.