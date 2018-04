En defensa del territori

Eivissa es mobilitza per dir "PROU" a la saturació turística

La plataforma ciutadana ‘Prou!!!’ convoca una concentració el proper 20 d'abril i compta amb el suport de setze entitats culturals, ecologistes i associacions de veïns d'Eivissa.

Sota el lema ‘Jo dic Prou‘, la plataforma ciutadana ‘Prou!!!’ convoca una una concentració el 20 d'abril en el passeig de s’Alamera a Eivissa a les 19.30h. La plataforma ciutadana ‘Prou!!!’ ha afirmat que ha convocat aquesta protesta perquè la gent de la illa pugui manifestar-se contra la “saturació turística” i “les contínues agressions al patrimoni mediambiental i cultural” que sofreix Eivissa i para “que tota la gent indignada” pugui “fer públic el seu malestar”. La mobilització ja compta amb el suport de setze entitats culturals, ecologistes i associacions de veïns de l'Illa.

Segons recull Noudiari.es, ‘Prou!!!’ considera que Eivissa ha arribat a extrems de sobreexplotació “insuportables” i ha arribat el moment “de posar límits als excessos”, a la “saturació de persones i vehicles i a tots els seus efectes indesitjables, com l'esgotament dels recursos naturals, la desfiguración del paisatge, la manca de qualitat de vida, el problema de l'habitatge i la degradació comercial”, apunta l'en una nota de premsa.

També apunta aquest mitjà que, la plataforma afirma que “no rebutja el turisme”, mes ben “tot el contrari”, diu. “Apostem pel turisme familiar tradicionalment fidel a la illa. Al mateix temps, ens declarem contraris per igual al turisme de festa i borratxera i al turisme de luxe, que no beneficien el bon nom d'Eivissa ni l'economia insular, ja que els guanys van a parar a unes poques mans, mentre que en el sector regna la precarietat laboral i uns salaris que no destaquen per ser alts”.

En aquesta línia, la plataforma demana una “diversificació” de les fonts de riquesa. “Eivissa no pot seguir depenent mera i exclusivament de les activitats turístiques, sinó que ha d'explorar altres vies de riquesa que facin de contrapès, ja que mai convé posar tots els ous en la mateixa cistella”, assenyala en el seu comunicat.