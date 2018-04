Medi ambient

Ecologistes en Acció presenta un recurs a l'AN espanyola per la falta de plans de millora de la qualitat de l'aire

La confederació estatal d'Ecologistes en Acció, de la qual forma part la Colla Ecologista La Carrasca, ha interposat un recurs contenciós administratiu en l'Audiència Nacional perquè aquest Tribunal obligue el Govern central a complir l'obligació legal d'elaborar un Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire, amb mesures concretes i pressupostades per a fer front al problema de l'elevada contaminació per ozó troposfèric que pateix la meitat del territori de l'Estat espanyol.



L'organització ecologista ha adoptat aquesta iniciativa després que, a finals de l'any passat, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient aprovara un Pla Nacional de Qualitat de l'Aire "per cobrir l'expedient" i després d'infructuosos esforços per aconseguir que les dotze comunitats autònomes (inclòs el País Valencià) on s'incompleixen els objectius legals d'ozó elaboren plans autonòmics per combatre aquest contaminant. L'actitud dels governs autonòmics i central és una greu negligència que està perjudicant la salut de milions de persones i també la de cultius, boscos i espais naturals protegits en les centenars de milers d'hectàrees afectades.



Campanya informativa sobre l'ozó troposfèric



Ecologistes en Acció ha iniciat una nova campanya d'informació sobre l'ozó troposfèric, que durant la primavera i l'estiu de 2018 contempla una exposició divulgativa itinerant i xarrades, que també estarà present al País Valencià i, en concret, a Alcoi.



La finalitat de la campanya és informar la població sobre aquest greu problema ambiental, les conseqüències de la contaminació per ozó per a la salut i la vegetació i la necessitat de corregir les nefastes polítiques energètiques i de transport responsables dels elevats nivells d'ozó, i també d'altres contaminants com el diòxid de nitrogen o les partícules.



Per millorar la qualitat de l'aire cal pacificar el trànsit urbà, amb mesures dirigides a la reducció del trànsit de vehicles privats, al foment del transport públic col·lectiu, la creació de carrils bici, la potenciació de la ciutat compacta que evite la necessitat de realitzar tants desplaçaments a grans distàncies, el foment del consum de productes de proximitat, etc.



Quant al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera. En aquest sentit, el grup ecologista denuncia la falta d'inversió en el manteniment i la millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, mostra del desinterés dels governs estatal i autonòmic.

Anàlisi de la qualitat de l'aire a Alcoi i Ontinyent