estelades

Drets lamenta que el tribunal que porta el cas de les estelades no faci pública la sentència fins passada la final de la Copa del Rei

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha comunicat a Drets que podria fer pública la sentència sobre les estelades el dia 16 de maig, setmanes després que s’hagi disputat la final de la Copa del Rei prevista per al dia 21 d’abril. Per Drets, és inacceptable que des que van formular la denúncia fins que arriba la sentència final, s’hagin disputat tres finals de Copa sense tenir garantit de manera definitiva l’accés d’estelades als estadis.

El maig de 2016 Drets va presentar denúncia al Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Madrid arran de la decisió de la delegació del govern espanyol a la comunitat de Madrid de prohibir l’accés d’estelades al Vicente Calderón a la final de Copa que va enfrontar el Barça i el Sevilla. Drets va obtenir in extremis una mesura cautelar que va permetre als aficionats poder entrar estelades sense problemes, i el juliol de 2017 va obtenir sentència favorable. Tot i així, la Fiscalia i l’advocacia de l’Estat van presentar un recurs d’apel·lació i el cas va passar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid, que haurà d’emetre una sentència. De moment l’únic que ha fet aquest tribunal és descartar que el FC Barcelona pugui recórrer la prohibició de les estelades perquè no el considera legitimat pel fet de ser persona jurídica, però segueix en peu el cas gràcies al recurs de Drets, ja que defensava els drets individuals d'uns socis en concret.

Per Drets estem davant un cas clar de protecció dels drets fonamentals, com el de la llibertat d’expressió, i lamenta que el cas tardi tant a resoldre’s. De totes maneres, també recorden que, mentre no hi hagi sentència ferma, el dret a exhibir estelades als estadis està protegit per la sentència de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Madrid i animen a tots els aficionats a portar estelades a la final que es disputarà el dia 21 d’abril entre el FC Barcelona i el Sevilla FC.