Antimilitarisme

Disponible la nova base de dades internacional de Banca Armada

En el marc de la Campanya Banca Armada, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, en col·laboració amb Don´t Bank on the Bomb i el finançament de l'Ajutament de Barcelona, ha fet pública una nova eina en la qual es presenten les dades actualitzades relatives al finançament de la indústria d'armament entre 2011 i 2017, per part d'entitats financeres identificades com a Banca Armada de tot el món. És a dir, els principals bancs, grans empreses asseguradores, societats de gestió d'arxius, fons de patrimoni sobirà, alguns fons de pensions i institucions públiques d'arreu.

És una base de dades internacional inèdita sobre les inversions i finançament de més de 500 entitats financeres (bancs, asseguradores, fons de pensions, etc.), compreses entre 2011 i 2017, per un valor total 508.482.640.468 de dòlars, incloent les seves inversions i finançament a empreses d'armes que inclouen: armes nuclears, bombes de dispersió, míssils no nuclears, avions de combat, vaixells de guerra, explosius militars, electrònica militar, submarins, tancs, entre altres.

La cerca permet seleccionar per entitat financera, país on l'entitat financera té la seva seu i empresa d'armament, i està disponible en català, castellà i anglès. Inclou també representacions gràfiques i rànquing de banca armada per països i per entitats financeres, juntament amb un fitxa per empresa amb dades clau sobre el seu sector d'activitat. Les dades de la cerca es poden descarregar també en format CSV i HTML.

Recordem que el concepte de Banca Armada fa referència a totes les entitats financeres que participen en el negoci armamentístic mitjançant un o diversos tipus de finançament, els quals es desglossen en aquesta base de dades en 3 categories: l'emissió de bons i pagarés; la concessió de crèdits a les empreses d'armes; fons d'inversions, accions i bons en empreses d'armament.

L'objectiu d'aquesta nova base de dades és posar al servei de l'usuari la possibilitat de profundizar en l'anàlisi sobre la relació del comerç d'armes i les entitats financeres de tot el món, des d'una perspectiva crítica basada en la cultura de pau.

Fes clic AQUÍ per accedir a la base de dades.