Violència masclista

Després del succés a Blanes: Save the Children recorda que la violència de gènere ha deixat almenys quatre orfes des de principis d’any

Després del succés de violència de gènere a Blanes (Selva), on presumptament un home ha matat la seva dona davant dels seus fills, almenys un d’ells menor d’edat, Save the Children recorda la necessitat urgent d’una Llei Integral contra totes les formes de violència cap a la infància que protegeixi els nens i nenes víctimes de violència, inclosa la de gènere.

Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, un dels fills, una noia, ha alertat el 112 que el seu pare s’estava autolesionant a l’abdomen amb un ganivet de grans dimensions i que la seva mare també estava ferida. L’equip d’emergències ha trobat la dona de 40 anys amb ferides al coll, tòrax i abdomen, un home d’uns 45 anys amb ferides a l’abdomen i un nen d’uns 10 anys al carrer amb un tall a la mà. La noia que ha avisat patia una crisi d’ansietat. La parella estava en tràmits de separació, segons fonts policials.

Des de principis d’any, almenys quatre infants han quedat orfes per l’assassinat de les seves mares a mans de les seves parelles o exparelles. El 2017, en van ser 24. La violència de gènere deixa danys psicològics a vegades irreparables en els nens i nenes que juntament amb les seves mares pateixen aquest tipus de violència.

Malgrat les dades, les mesures de protecció als menors són insuficients. Tot i que aquests infants són considerats víctimes de la violència de gènere des de l’aprovació de la Llei d’Infància i Adolescència l’any 2015 (la Llei d’Infància catalana ho contempla des del 2010), les mesures de les quals gaudeixen són únicament les imposades a les seves mares i encara no es té suficientment en compte el que suposa per a un menor conviure amb un pare maltractador. De fet, l’any 2016, poc més d’un 6% d’aquestes mesures van servir per suspendre el règim de visites i la suspensió de la guarda i la custodia només es va aplicar en un 9% dels casos a nivell de tot l’Estat. “Els infants necessiten mesures de protecció especials que han de prioritzar la seguretat del menor”, assenyala Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya.

Save the Children demana la creació urgent d’una Llei orgànica per l’eradicació de la violència contra la infància, inclosa la de gènere, que contempli entre d’altres mesures, la suspensió de la custodia compartida i del règim de visites en tots els casos que el menor hagi presenciat o patit la violència de gènere.