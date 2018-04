Demanen a Puigdemont que resisteixi ‘les invitacions a rendir-se’ de les últimes hores

Més de dos anys després del pressing CUP ha sorgit un pressing JXCat perquè es renunciï a tornar a presentar Carles Puigdemont com a candidat a la investidura. Junts per Catalunya espera que la mesa del Parlament accepti la delegació de vot de Carles Puigdemont però ahir l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, en una entrevista a 'La Vanguardia', va dir que no tindria sentit que Puigdemont fos candidat i l'expresident Artur Mas va qüestionar a 'RAC 1' si valdria la pena, perquè comportaria més causes penals.

Davant d'aquest pressing JXCat de les últimes hores han sortit veus que demanen a Puigdemont que resisteixi ‘les invitacions a rendir-se’. Una d'elles és un vídeo publicat ahir amb el titol de "No surrender !".