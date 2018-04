Atur

Creix de 4% el nombre d'aturats a Catalunya del Nord en relació a final de 2017

Al primer trimestre 2018, el nombre de sense feina havia retrocedit un 1% respecte a finals de 2017 a Catalunya del Nord, però ha augmentat de 3,9% en un any.

Segons les xifres publicades el 25 d'abril pel ministeri del Treball, el nombre d'aturats de categoria A, sense cap activitat, s'establia a 35 590 al primer trimestre 2018 a Catalunya del Nord. Aquest nombre presenta un retrocés de l'1 % en un trimestre, equivalent a 370 persones, però progressa d'un 0,5 % en un any. El nombre de sense feina que han exercitat o no una activitat, és a dir classificats en les categories A, B, C, representava 54.210 persones. Aquest nombre ha augmentat de 3,9% en un any i d'un 0,1 % en un trimestre. En la categoria A, s'enumera una proporció masculina superior a la proporció femenina, o sigui 18.400 homes i 17.200 dones. Si el nombre d'aturats de més de 25 anys d'edat només representa 4.280 individus, explota en la franja d'edat 25-49 anys, amb 20.390 persones, i entre les persones de 50 anys per amunt, que arriben a ser 10.380 persones, informació publicada a La ClauA la regió administrativa «Occcitània», el nombre d'aturats inscrits a Pôle emploi ha abaixat de 32.100 al primer trimestre, o sigui 0,9%. Destaquen els retrocessos de l'1,3% a l'Auda, de l'1,4 % a l'Arièje i a l'Aveiró, del 0,9% al Gard, del 2,2% a l'Alta Garona, del 2,8% al Gers i del 0,4% a l'Erault. A França, aquest nombre assoleix 3,7 milions de persones, el nivell més feble des del tercer trimestre 2014.