Solidaritat

Concentració a Reus en solidaritat amb els joves d'Altsasu

Aquest divendres, Euskal Komisioa Reus ha convocat una concentració a la capital del Baix Camp per denuncuiar i donar suport als joves d’Altsasu que seran jutjats el proper 17 d'abril a l'Audiència Nacional espanyola.. La mobilització tindrà lloc a les 20h a la plaça Mercadal on explicaran el cas i es llegirà un manifest.

El cas d’Altsasu és un nou muntatge policial per part de l’estat espanyol com el que s'esta vivint a Catalunya que justifica la repressió cap al poble basc. I és que acusen als joves de terrorisme per una picabaralla de bar de matinada amb dos agents de la Guàrdia Civil i les seves parelles. El tweet de Rajoy el dia següent a la picabaralla va ser aquest: "Un abrazo y todo nuestro animo a la Guardia Civil de Alsasua tras la brutal agresión sufrida por dos de sus miembros. No habrá impunidad". Les families dels encausats han denunciat que el proces segueix un relat creat des d'un principi i que alguns mitjans han alimentat que es basa en relacionar aquests fets amb l'organització ETA.

Carmen Lamela, la mateixa jutge de l’Audiència Nacional que ha empresonat recentment els presidents de les entitats sobiranistes i mig Govern, en un primer moment va dictar la presó preventiva per a sis dels joves per “risc de fuga”, malgrat que dos dies abans s’havien presentat voluntàriament a Madrid després de saber que estaven sent investigats. I com dèiem, 3 d’ells continuen a la presó a dia d’avui. A més a més, com que se’ls acusa de terrorisme, els han separat i dispersat a presons ben lluny d’Euskal Herria. Els seus familiars i amics han de recórrer milers de quilòmetres per veure durant 40 minuts de visita als joves presos, com passa també a les persones que van a veure als presos polítics catalans.

Tot aquest procés respon a una lògica de venjança i té una intenció de fer mal, és per això que a traves delrelat que han creat han intentat donar una visió desdibuixada de la realitat d'Altsasu dient que és un poble dividit, que aquest joves son fills d'ETA,... Davant això la solidaritat i la unitat han sigut les armes que han fet servir a Altsasu. Mentres el poble d'Altsasu demana justicia: casi totes les proves i testimonis de la defensa han sigut negades i rebutjades, no s'ha respectat la presumció d'inocencia...la situació de desamparament és total.

Aquest setembre, abans de la celebració del referèndum, a Reus va acollir a un dels pares d’aquests joves empresonats injustament. Ens va venir a animar per tal que guanyéssim a les urnes l’1 d’octubre i poguéssim fer via a construir i materialitzar la República per evitar els atacs reiterats i arbitraris de l’estat espanyol.