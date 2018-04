Cultura Basca

Comença Literaldia 2018: "Un mes sencer de lletres basques a Barcelona"

Literaldia 2018, el festival de la literatura basca organitzat per l’Euskal Etxea de Barcelona, arriba amb noves propostes, que passen per la literatura però també per la música i altres creacions multidiciplinars i, fins i tot, per una gimcana de llibres (una aventura entre pàgines que ningú no es voldrà perdre i que dóna el tret de sortida al festival!).

El certamen arriba a la catorzena edició i ho fa amb noms coneguts per al públic català i d’altres que de ben segur suposaran un gran descobriment. Koldo Izagirre, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, Iban Zaldua, Jordi Borràs, Suso de Toro, Lauaxeta, Luisa Etxeberria i, fins i tot, Joseba Sarrionandia.

Durant tot un mes, Barcelona serà l’aparador de la literatura basca i, com és habitual, les activitats seran gratuïtes per fer que la cultura sigui a l’abast de tothom.