Escola Valenciana

Cinc mil persones reclamen viure plenament en valencià en la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Baix Vinalopó i Baix Segura

Centres educatius d’Elx, Santa Pola, Crevillent, Guardamar del Segura i Dolors s’han donat cita hui en la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Baix Vinalopó i Baix Segura, que ha organitzat El Tempir al parc municipal il·licità amb el suport de l’Ajuntament d’Elx, la Universitat Miguel Hernández i la Universitat d’Alacant. Cinc mil persones han passat pels diversos tallers que escoles i instituts de les dues comarques han preparat per a l’ocasió a fi de reclamar de manera lúdica i reivindicativa poder viure plenament en valencià. Ha estat un gran dia en què els xiquets han mostrat la seua il·lusió per participar-hi i els més grans han compartit amb ells l’estima de parlar valencià.

Cal recordar que Elx sempre ha tingut un paper pioner a tot el territori valencià, ja que va ser el primer lloc on es va organitzar per a tots els escolars il·licitans una festa per la llengua, la coneguda com “Festa de la Primavera”, organitzada pel Seminari de Didàctica de la Llengua i l’Ajuntament d’Elx, el 1982, que ha esdevingut model per a totes les trobades del País Valencià. Hui, trenta-sis anys més tard de la “Festa de la Primavera” i amb vint-i-sis trobades celebrades al Baix Vinalopó i Baix Segura, la directora territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant, Tudi Torró, ha fet balanç de l’evolució de l’ensenyament en valencià al sud i ha considerat que “s’ha avançat molt però no prou. Cal continuar estenent-lo perquè és l’única manera que els xiquets acaben sent competents en valencià i en castellà”.

El president d’El Tempir, Josep Escribano, hi ha ressaltat que cal fomentar aquell model d’educació plurilingüe que té el valencià com a llengua vertebradora i vehicular del centre educatiu. Per a Josep Escribano, les raons d’apostar per aquest model d’educació són diverses: “el primer, garanteix que els alumnes siguen competents en valencià i en castellà; el segon, forma ciutadans respectuosos amb la diversitat lingü.stica i alhora democràticament crítics i responsables; el tercer, permet la cohesió social de tot el poble valencià; el quart, estableix la igualtat d’accés a l’aprenentatge del valencià de manera que fa inviable i deixa sense sentit l’exempció de la llengua pròpia; i, finalment, busca que els ciutadans siguem el màxim de plurilingües possibles. El valencià ajuda a ser-ho, a ser plurilingües, però no ho podem ser si abans no som bilingües.”

La regidora d’Educació, Cultura i Promoció Lingü.stica de l’Ajuntament d’Elx, Patricia Macià Mateu hi ha manifestat que està molt contenta perquè “la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Baix Vinalopó i Baix Segura ha estat un èxit de participació i d’assistència de pares, mares, alumnes, centres educatius i entitats cíviques. La veritat és que cal felicitar aquestes últimes per tot l’esforç i la implicació a favor de la llengua i sobretot agrair tot el treball fet per El Tempir, que és qui ha organitzat aquesta Trobada a Elx i que l’any que ve se celebrarà a Santa Pola. Des de l’Ajuntament estem treballant per la normalitat lingüística en l’àmbit públic com es pot comprovar en la recuperació dels Premis literaris Ciutat d’Elx, augment pressupostari en normalització, renovació de la senyalització… Tot perquè la llengua recupere el lloc que es mereix”.

Finalment, a la rotonda del parc municipal, el cantautor Dani Miquel i els Ma-me-mimo- músics ha posat el colofó amb un gran dia. La seua música ha fet ballar xiquets, pares, mares i fins i tot els més grans a bon ritme després del lliurament de recordatoris a les escoles participants i parlaments institucionals. La XXVI Trobada d’Escoles en Valencià ha comptat també amb la presència institucional de Brauli Montoya, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Francisco José Torres Alfonsea, vicerector de Qualitat Educativa i Innovació Educativa de la Universitat d’Alacant, i per Francisco Javier Toledo, vicerector adjunt de Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.