llibertat

Cadena humana entre Collbató i el Cavall Bernat de Montserrat pels presos i exiliats polítics

Aquest dissabte, sota el lema "Faran el Cim" una cadena humana unirà Collbató i el Cavall Bernat de Montserrat pels presos i exiliats polítics. L’acció consistirà estructurada per trams amb inici a Collbató. Passarà per Sant Joan, el Pla dels Ocells i la Serra de les Lluernes per arribar fins al Cavall Bernat. El recorregut total és de 8 km, amb un desnivell positiu d’uns 650 metres.

No serà una marxa, per tant, els participants es desplaçaran fins al seu tram i restaran al lloc indicat fins al final de l’activitat. Després tornaran pel mateix camí.

Una vegada els trams estiguin coberts, des l’església de Collbató sortiran les fotografies emmarcades de tots els presos polítics i exiliats, les quals aniran passant de mà en mà fins al peu del Cavall Bernat. Allà una cordada formada per bombers i escaladors de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes pujarà les fotografies fins al cim, moment culminant de la cadena.

L'acció és una activitat en favor dels presos i exiliats polítics catalans organitzada per l'Associació Catalana pels Drets Civils, amb el suport de nombroses entitats.