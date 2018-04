Infraestructures

Alcaldes i regidors metropolitans fan un clam a favor de l’enllaç dels tramvies per la Diagonal

Convocats per la plataforma Unim Els Tramvies, les alcaldesses de Barcelona i Badalona, els alcaldes de Sant Adrià i de Sant Feliu, i els regidors d’Esplugues, han fet junts el trajecte entre l’Estació de Sant Adrià i Ca l’Aranyó -a tocar de Glòries- en tan sols 12 minuts. La plataforma “Unim Els Tramvies” aplega centenars d’entitats veïnals, entitats per la mobilitat sostenible i sindicats de tota l’àrea metropolitana.

Aquest és el segon viatge fet per la plataforma on es convida representants polítics. El primer viatge, on es va convidar els regidors del plenari municipal de Barcelona, es va fer el passat 4 d’abril, i va servir per demostrar el grau de congestió i lentitud de l’actual servei de bus al tram central de la Diagonal. En aquest segon viatge s’ha convidat tots els alcaldes i alcaldesses metropolitans i ha servit per posar de manifest que el transport públic és una competència metropolitana, no només municipal.

En qualsevol cas, és el plenari municipal qui té la clau per finançar i desencallar el projecte, després d’anys de debats i informes tècnics. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha explicat que la feina tècnica i el consens institucional estan fets; demà hi ha una elecció: o mantenir els tramvies sense connectar amb gestió privada o avancem en la gestió pública i connexió dels tramvies. L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha recordat que és una reivindicació metropolitana, i que la gestió també preocupa, però no podem fer que això bloquegi l’expansió del tramvia. L’alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, ha defensat el dret a la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire com a drets de tota l’àrea metropolitana. L’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, ha recordat la millora de la mobilitat que va suposar el primer tram del tramvia i els beneficis que suposa per a les persones amb mobilitat reduïda i per connectar la ciutat real.



Des d’”Unim Els Tramvies” volem denunciar que el debat sobre el model de gestió s’està utilitzant de manera tendenciosa. També la línia 9-10 del metro, i moltes altes infraestructures, tenen una gestió i finançament público-privats. En el cas de la unió dels tramvies, la proposta municipal, a més de fer possible la connexió dels tramvies, qüestiona les condicions de la concessió actual abans de la seva fi (2032) i proposa la millora de la participació pública en l’actual l’operador i en la captació dels increments d’ingressos que es generin. Un dels aspectes que frena el vot afirmatiu d’ERC és l’exigència d’un conveni de finançament on s’assegurin aquestes intencions, però l’ATM no pot elaborar aquest conveni sense ni tan sols tenir un vist-i-plau del plenari sobre el traçat (Diagonal) i el mode de transport (tramvia).

Durant el recorregut la plataforma ha obsequiat els polítics i polítiques assistents amb l’armilla reflectant amb la imatge de la campanya #UnimElsTramvies i un plànol de com quedaria la xarxa de tramvia unificada. En cas de no aprovar-se el conveni entre l’ajuntament de Barcelona i l’ATM, “Unim Els Tramvies” continuarà les mobilitzacions, perquè els problemes de mobilitat continuaran digui el que sigui el plenari.