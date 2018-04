Llengua

Aire Nou organitza a Catalunta Nord en el marc d'Identi'CAT un acte "Te la jugues per al català?"

El proper 9 d'abril a les 20h es fa una trobada al Casal de Perpinyà amb diferents actors de l'ensenyament de la llengua catalana. A partir de la crida d'Aire Nou per organitzar en el marc d'Identi'CAT un acte "Te la jugues per al català?".

Aire Nou, recorda que "fins a mitjans del segle XX l'ús social de la llengua catalana era majoritari a Catalunya Nord, però inexistent a les administracions, a l'ensenyament. Amb la creació de les escoles Bressola, Arrels, amb la creació de fileres bilingües, de curs de català per a adults... s'intenta recuperar, reparar el mal fet per polítiques lingüístiques".

Tot remarcant que "a Catalunya Nord només 7 per cent dels alumnes poden aprendre catalaà en fileres bilingües o classes immersives. És insuficient i no respon a la demanda. Uns 80 per cent dels pares voldrien que els seu fills puguin seguir un ensenyament bilingüe".