Memòria histórica

44è aniversari de la Revolució dels Clavells a Portugal

La Revolució dels Clavells va ser el moviment revolucionari portuguès que, el 1974, va posar fi a cinquanta anys de règim conservador, antidemocràtic i repressiu.

El seu objectiu va ser constituir un govern amb exigències de desenvolupament industrial i modernització econòmica, de més gran obertura cap a les institucions comunitàries europees, que aportés també una solució per a l’atzucac de la guerra colonial; tot això per mitjà d’un moviment ampli de caràcter progressista, que comptava amb els mitjans proporcionats per la influència comunista, antifeixista i democràtica.

