17 d'abril: Dia Internacional del Pres Polític

Cada 17 d'abril, des de fa 13 anys, diverses organitzacions polítiques i de drets humans conflueixen per commemorar aquest dia com el Dia Internacional del Pres Polític. En una declaració que transcrivim, aquestes organitzacion exposen el seu compromís actiu en la lluita per la llibertat dels presos polítics.

"Ja fa diversos anys que entre companys d'organitzacions de diversos països confluïm en establir el 17 d'abril com el DIA INTERNACIONAL DEL PRES POLÍTIC.

Venim a saludar i retre homenatge als que han estat detinguts per lluitar allà on sigui i pels mètodes i vies que els seus diferents organitzacions o col·lectius que integren hagin establert.

Venim a reconèixer com a propis els que són presos per participar en reclams justos, en mobilitzacions, en peticions dels seus drets.

Venim a dir-los que les seves lluites polítiques, sindicals, socials, de barri, de gènere, de diversitat sexual, d'igualtat d'oportunitats, i qualsevol altra que els hagi impulsat a enfrontar el que hagin entès per Injustícia, són també les nostres lluites, les de tots i totes les que avui ens vam congregar per reconèixer-los i reivindicar-los."

Signen: Correpi, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste y Coordinadora Antirrepresiva Sur en el ENA/ Liga Socialista Revolucionaria/ Convocatoria Segunda Independencia/ Marcha Patriótica/ Movadef/Frente De Resistencia Nacional/Resumen Latinoamericano/Movimiento 138/ Liga Argentina Por Los Derechos Del Hombre/ Partido Guevarista/ OLN y Fogoneros/ Juventud Guevarista/ Votamos Luchar y Frente de Acción Revolucionaria, en la Coordinadora Guevarista Internacionalista/ MTR 12 De Abril/ Asambleas del Pueblo/ Movimiento La Dignidad/ Organización Libres del Pueblo y La Simón Bolivar/ Hombre Nuevo/ Bloque Piquetero Nacional (Mov. Brazo Libertario Todu- Mov. Torre Martin Fierro Mov. De Organizacion Territorial La Cava San Isidro Vecinos Autoconvocados De Moreno Juventud La Esperanza)/PRMLl (Partido Revolucionario Marxista Leninista)