15 anys de Concert de l'Estelada a Vilanova de Bellpuig

Aquest any el Concert de l'Estelada fa 5 anys. Han passat molts grup per l’escenari de Vilanova de Bellpuig: La Carrau, Dijous Paella, Strombers, Obrint Pas, Lax'n'Busto..., En podeu veure alguns aquí. També han vingut cantautors com ara Cesk Freixas o Meritxell Gené, però arribar a fer 15 anys. Mai no ens hauríem imaginat, ni en el millors dels somnis, poder arribar fins aquí. NO és una fita fàcil d'aconseguir, sinó tot al contrari, i encara menys a les Terres de Ponent. Però ho hem aconseguit, i a més, cada any ha estat tot un èxit de participació.

Aquest any i per celebrar els 15 anys, s'ha volgut recuperar el concert de tarda. Es farà per als més petits de la casa, amb Reggae Per Xics, de The Penguins que oferiran un concert a un preu exclusiu de 6 euros, i l'entrada gratuïta per als menors de 4 anys.



A la nit, arribarà el torn d'Hora de Joglar, un grup que exhibeix amb claredat les senyes d’identitat que defineixen el seu projecte, fusió de swing i balkan amb latin i reggae. #GiraGramola és el nom del nou espectacle amb el qual Hora de Joglar s'estrenarà a Vilanova de Bellpuig.



Després serà l'hora dels valencians Atupa i Xavi Sarrià. Atupa neix a l’any 2012. Dos anys més tard “Desobedients” va suposar el tret de sortida cap a la segona referència, Expansion Pack. Un EP que volia complementar el tracklist del primer disc i fer un pas més enllà en la varietat de gèneres musicals. “Poble” va ser el videoclip que va precedir aquesta sortida i que ha estat un punt d’inflexió per al grup. També ha estat un grup que a banda de l’eclecticisme sempre ha volgut fer coses diferents tant en el directe com en la vida del grup i en la manera de comunicar-se amb els seus seguidors. Exemples d’això són l’AtupApp, una aplicació d’Android que van programar per llançar el seu EP; “Sons”, un videoclip en 360º com a primera referència de l’últim disc i la festa preestrena que van organitzar per donar la benvinguda a "Quasi res porta el diari" dies abans de la seua sortida.



Xavi Sarrià és pràcticament un mite. Excantant de diferents projectes musicals, com els Obrint Pas, on després del seu èxit decideix crear el seu propi grup en solitari i engega la gira per presentar el disc 'Amb l'esperança entre les dents', acompanyat d'una banda, pujarà un altra vegada a l'escenari de Vilanova per presentar-lo.



I el concert acabarà un clàssic de l'Estelada, sens dubte el grup que més vegades a trepitjat aquest escenari: Brams. Que després de deixar els escenaris el 2005 van tornar el 2010 i des de llavors no han fallat a la cita de l'abril al nostre poble. Així doncs el grup bergada tancarà un any més aquesta 15 edició del concert que esperem que torni a omplir el pavelló municipal d'aficionats a la música reivindicativa del nostre país, en un moment, més vigent que mai.