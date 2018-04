Retorn-Social

10 entitats rebran els ajuts del Retorn Social de la Crida per Granollers-CUP

El Retorn-Social té per objectiu destinar el 30% dels ingressos que rep el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP i que considera excessius a donar suport i promoure el desenvolupament d’iniciatives i projectes que fomentin la participació, l’empoderament, la transformació social, i/o la construcció d'una xarxa comunitària entre entitats i persones.

L'elecció s'ha fet després del període de recollida de sol·licituds i d'una profunda reflexió i valoració col·lectiva, d'acord amb els criteris d'adequació publicats en les bases.

Dins del termini es van presentar un total de 16 candidatures, fet que ha forçat a prioritzar ja que hi ha hagut més demandes que fons assignats per al concurs. Per decisió de l'Assemblea el nombre de concessions s'ha ampliat fins a 10. Les propostes a les que ha estat concedit l'ajut giren al voltant de projectes culturals, educatius, de lleure i esportius, per a la sensibilització comunitària a través de tallers o de teatre, d'integració social, i de promoció d'equipaments comunitaris.

Els projectes seleccionats són els següents:

"Biblioteca escolar", AMPA Mestres Muntanya

"El Nas Social", projecte per apropar les pallasses i els pallassos als hospitals del Nas Social

"Beques per a la pràctica esportiva per joves en situació de risc per motius sòcio-econòmics", Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera

"Serveis Comunitaris", Oncovallès i Vallès Oriental contra el càncer

"Ca la Isaura. Golfes de poble, carrers de cases", creació teatral de l'Associació Col·lectiu dels silencis"

"Parelles artístiques", Daruma Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental

"Projecte d'adequació i millores", Casal Popular la Traüna

"60 anys en moviment", AEIG Sant Esteve (Minyons i Guies de Catalunya)

"Festcarrer", Joves Palauencs

"K-Salet del Llobet", AMPA Escola Municipal Salvador Llobet

Durant l'any també es concediran 2 ajuts del mateix import de 952€, de manera extraordinària, per a projectes que ho requereixin per motius d'urgència o situacions d'emergència i ho demandin a la Crida per Granollers-CUP.