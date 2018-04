Pensions

​Xarxa Vendrellenca amb les mobilitzacions de la Marea pensionista

La Xarxa Vendrellenca dóna suport a les mobilitzacions del proper 21 d’Abril en favor d’unes pensions dignes.

Apunta en un comunicat que "la nostra taula de treball considera, que molt necessari donar recolzament públic a totes aquelles mobilitzacions que en favor d’unes pensions publiques i dignes per la ciutadania, donat que l’augment del 0,25 que ha fet el govern central es ridícul e inacceptable. Nosaltres entenem que aquest es un dret que emana de la Constitució de 1978 que s’estableix al seu article 50 i per lo tant el Govern central ha de vetlla per al seu compliment. Es per aquest motiu que pensem, que mes enllà de les promeses lligades a l’aprovació dels Pressupostos Generals del Estat; el Govern Central te l’obligació de forma immediata, de fer el que calgui per que les pensions siguin dignes. Des de la Xarxa Vendrellenca volem deixar clar que no estem d’acord i no acceptem que es faci servir als pensionistes com a moneda de canvi, per forçar l’aprovació del pressupost, donat que a quedat clar que si el Govern central vol, es poden pujar des de ara les pensions"